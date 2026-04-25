Las canciones de Michael: el soundtrack que revive al Rey del Pop
Desde The Jackson 5 hasta sus grandes éxitos como solista, el biopic reúne lo mejor de Michael Jackson en 13 canciones clave.
Desde The Jackson 5 hasta sus grandes éxitos como solista, el biopic reúne lo mejor de Michael Jackson en 13 canciones clave.
Si algo tenía que estar a la altura en el biopic Michael, era la música. Y no decepciona. La película recorre la vida del Rey del Pop a través de un soundtrack que mezcla sus inicios con The Jackson 5 y los hits que lo convirtieron en leyenda mundial.
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El álbum Michael: Songs From The Motion Picture incluye 13 canciones oficiales, que resumen distintas etapas de su carrera:
Etapa Jackson 5 / The Jacksons
Etapa solista (los clásicos)
El soundtrack no es casualidad: está diseñado para contar su evolución, desde niño prodigio hasta superestrella global.
De hecho, la película cubre su vida entre los años 60 y finales de los 80, por eso se enfoca en sus álbumes más icónicos como Off the Wall, Thriller y Bad.
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Aunque el álbum tiene 13 canciones, el film incluye más de 30 temas en total, algunos solo como fondo o fragmentos.