Cine y TV

Créditos: GettyImages

Las canciones de Michael: el soundtrack que revive al Rey del Pop

Desde The Jackson 5 hasta sus grandes éxitos como solista, el biopic reúne lo mejor de Michael Jackson en 13 canciones clave.

Paula Jiménez

Si algo tenía que estar a la altura en el biopic Michael, era la música. Y no decepciona. La película recorre la vida del Rey del Pop a través de un soundtrack que mezcla sus inicios con The Jackson 5 y los hits que lo convirtieron en leyenda mundial.

Más noticias: Paris Jackson lanzó dura crítica a la ‘biopic’ de ‘Michael’: “Es Hollywood, es la tierra de la fantasía”

Las canciones que suenan en la película

El álbum Michael: Songs From The Motion Picture incluye 13 canciones oficiales, que resumen distintas etapas de su carrera:

Etapa Jackson 5 / The Jacksons

  • I’ll Be There 
  • Never Can Say Goodbye
  • Who’s Lovin’ You
  • Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save 
  • Ben (versión en vivo)

Etapa solista (los clásicos)

  • Don’t Stop ‘Til You Get Enough
  • Beat It
  • Thriller
  • Billie Jean
  • Wanna Be Startin Somethin
  • Human Nature
  • Workin’ Day and Night
  • Bad

Un viaje musical por su historia 

El soundtrack no es casualidad: está diseñado para contar su evolución, desde niño prodigio hasta superestrella global.

De hecho, la película cubre su vida entre los años 60 y finales de los 80, por eso se enfoca en sus álbumes más icónicos como Off the Wall, Thriller y Bad.

No te pierdas: ‘Biopic’ de Michael Jackson es destrozada por la crítica a solo días de su estreno: este es su puntaje

Aunque el álbum tiene 13 canciones, el film incluye más de 30 temas en total, algunos solo como fondo o fragmentos. 

NOTICIAS RELACIONADAS