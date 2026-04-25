Las canciones de Michael: el soundtrack que revive al Rey del Pop

Si algo tenía que estar a la altura en el biopic Michael, era la música. Y no decepciona. La película recorre la vida del Rey del Pop a través de un soundtrack que mezcla sus inicios con The Jackson 5 y los hits que lo convirtieron en leyenda mundial.

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Las canciones que suenan en la película

El álbum Michael: Songs From The Motion Picture incluye 13 canciones oficiales, que resumen distintas etapas de su carrera:

Etapa Jackson 5 / The Jacksons

I’ll Be There

Never Can Say Goodbye

Who’s Lovin’ You

Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save

Ben (versión en vivo)

Etapa solista (los clásicos)

Don’t Stop ‘Til You Get Enough

Beat It

Thriller

Billie Jean

Wanna Be Startin Somethin

Human Nature

Workin’ Day and Night

Bad

Un viaje musical por su historia

El soundtrack no es casualidad: está diseñado para contar su evolución, desde niño prodigio hasta superestrella global.

De hecho, la película cubre su vida entre los años 60 y finales de los 80, por eso se enfoca en sus álbumes más icónicos como Off the Wall, Thriller y Bad.

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Aunque el álbum tiene 13 canciones, el film incluye más de 30 temas en total, algunos solo como fondo o fragmentos.