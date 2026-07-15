Inglaterra vs Argentina HOY ¿a qué hora juegan? Hora Colombia partidazo por último cupo a la final

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez está más cerca de la final, por eso este miércoles 15 de julio del 2026 se va a jugar el segundo encuentro de la semifinal. Allí se va a conocer al segundo finalista que va a jugar el próximo 19 de julio contra España, quien ya pasó a la última ronda tras ganarle a Francia.

Ahora, el turno es para Inglaterra y Argentina, quienes se van a enfrentar en lo que será uno de los partidos más importantes del campeonato. Dos de las selecciones más relevantes del mundo se encuentran nuevamente y solo una va a lograr llegar a la gran final.

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Además, en esta oportunidad, Argentina va a jugar con su segunda camiseta, haciendo un homenaje a todo lo que hizo Maradona durante el tiempo que estuvo vistiendo la albiceleste. Así que este será el amuleto de los argentinos para poder superar este encuentro que no será nada fácil, pues se van a encontrar Harry Kane con Messi frente a frente.

Hora y dónde ver en VIVO Inglaterra vs. Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según dieron a conocer los canales nacionales, el partido en el que se va a conocer al segundo finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el miércoles 15 de julio del 2026 a las 2:00 p. m. y va a tener transmisión en VIVO por los canales Caracol y RCN. Allí podrá seguir el minuto a minuto de todo lo que pasa en el encuentro deportivo y en la previa, donde se conocerán las alineaciones de los dos equipos.

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Además, en el Rock N’ Gol de Radioacktiva, vamos a tener la transmisión de todo el encuentro deportivo con los comentarios exclusivos de nuestros especialistas de las canchas. Allí, no solo se va a analizar el partido, sino todo lo que será la gran final, en donde pueden quedar dos equipos de Europa o uno europeo con uno sudamericano, que es el actual campeón de la Copa del Mundo.