¿Cuántas temporadas tiene Yarinaoshi Reijou? Dónde verla y qué se sabe de próximos episodio

El anime se sigue posicionando como uno de los géneros más vistos en las plataformas de streaming, así que cada vez son más las personas que se unen a las eternas maratones de estas producciones. Una de las más populares es ‘Yarinaoshi Reijou wa Ryuu Tei Heika’, que tiene millones de reproducciones en diferentes páginas donde sus fans recuerdan esta historia.

Actualmente, solo se conoce una temporada de esta cinta, la cual tiene un total de 12 capítulos que se transmitieron durante los meses de octubre y diciembre del 2024 en diferentes canales de televisión de Japón. En ese momento, tuvo una gran acogida, en especial por todos los fans de estos animes clásicos con un poco de fantasía, pero después de que se transmitió el último episodio, no se conocieron más detalles de la cinta.

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¿Habrá una segunda temporada de ‘Yarinaoshi Reijou’?

Aunque muchos de los seguidores de la serie han dicho que, al parecer, estarían preparando una segunda temporada. Los productores oficiales, es decir, J.C. Staff, no han dado información sobre si habrá nuevos episodios de la serie, teniendo en cuenta que en la primera parte se desarrolló gran parte de la historia y se dio un final definitivo.

Sin embargo, sí se habla de algunas posibles adaptaciones que se podrían dar a lo largo de los próximos meses. Pero nada de esto ha sido confirmado, así que aún es algo que se especula entre los grupos de fans.

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Por ahora, todo lo relacionado con la serie se puede ver en la plataforma especial de streaming, Crunchyroll, en donde ya se encuentran disponibles todos los capítulos de esta historia de amor con un toque de fantasía. Además, en los últimos meses, se han habilitado nuevas producciones que tienen una trama muy parecida a esta, así que podrían llamar mucho su atención.