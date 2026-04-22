Error legal obligó a rehacer escenas de película de Michael Jackson; perdieron casi 15 millones

La esperada película biográfica sobre Michael Jackson finalmente llegará a las salas tras un proceso de producción marcado por decisiones complejas y ajustes de alto impacto. El proyecto, titulado Michael y encabezado por Jaafar Jackson, ha sorteado obstáculos legales y financieros que obligaron a redefinir su narrativa en la recta final.

El estreno en Colombia está programado para el 23 de abril de 2026, con expectativas comerciales ambiciosas. Analistas del sector anticipan una recaudación global cercana a los 700 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos se proyecta un debut de aproximadamente 55 millones en su primer fin de semana. La cinta recorre la evolución artística del ícono, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su consolidación como figura global.

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El error que les costó casi 15 millones de dólares y los obligó a rehacer escenas

Sin embargo, el mayor desafío surgió durante la posproducción. El guion original, escrito por John Logan, incluía una recreación de los hechos ocurridos en 1993, cuando surgieron acusaciones de abuso infantil. Ese enfoque cambió drásticamente tras detectarse implicaciones legales vinculadas al acuerdo civil con Jordan Chandler. Dicho pacto incluye cláusulas de confidencialidad que restringen la dramatización de esos eventos en proyectos comerciales.

Para evitar conflictos judiciales, los productores entre ellos Graham King y el propio patrimonio del artista eliminaron cualquier referencia directa a ese episodio. Esta decisión obligó a replantear el arco narrativo y modificar el desenlace, que ahora se centra en el auge creativo del cantante durante la gira Bad.

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El ajuste narrativo implicó también nuevas jornadas de rodaje. La producción sumó 22 días adicionales en Los Ángeles, lo que incrementó el presupuesto original de 155 millones de dólares en un rango de 10 a 15 millones más. El traslado desde Santa Bárbara provocó, además, la pérdida de incentivos fiscales, elevando aún más los costos asumidos por el patrimonio del artista.

La historia final profundiza en aspectos personales clave, incluida la relación con su padre, Joe Jackson, y recrea momentos críticos como el accidente de 1984 durante la grabación de un comercial, donde sufrió quemaduras graves.

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El proyecto cuenta con respaldo cercano de la familia. Prince Jackson participó como productor ejecutivo, mientras que asesores como John Branca y Karen Langford supervisaron la fidelidad del relato.

Con estos cambios, Michael apuesta por destacar el legado artístico del “Rey del Pop” sin entrar en terrenos legales sensibles, buscando conectar con nuevas generaciones y reafirmar su impacto cultural.