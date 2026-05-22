Registraduría revela cuántos tocayos tiene Michael Jackson en Colombia: la cifra le sorprenderá

El legado de Michael Jackson sigue más vivo que nunca y no solo por su música. En Colombia, decenas de personas llevan exactamente el mismo nombre del icónico cantante estadounidense, un fenómeno El legado de Michael Jackson sigue más vivo que nunca y no solo por su música. En Colombia, decenas de personas llevan exactamente el mismo nombre del icónico cantante estadounidense, un fenómeno que volvió a llamar la atención en redes luego de que la Registraduría Nacional revelara una cifra que dejó a más de uno con la boca abierta.

¿Cuántas personas se llaman Michael Jackson en Colombia?

Aunque parezca difícil de creer, en el país hay actualmente 47 personas registradas con el nombre de Michael Jackson. Sí, tal como el artista que marcó generaciones con éxitos como Thriller, Billie Jean y Beat It. Pero eso no es todo: el informe también reveló que existen dos ciudadanos colombianos llamados Billie Jean, en clara referencia a una de las canciones más famosas del Rey del Pop.

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¿Por qué muchos colombianos se llaman como el ‘Rey del pop’?

La curiosa tendencia tiene una explicación muy noventera. Durante los años de mayor furor de Michael Jackson, muchos padres en Colombia quedaron completamente cautivados por el fenómeno mundial que representaba el cantante. Su impacto en la cultura pop fue tan fuerte que varios decidieron homenajearlo poniendo su nombre a sus hijos.

Y es que hablar de Michael Jackson es hablar de una leyenda. Su influencia atravesó fronteras, idiomas y generaciones enteras. En Colombia, sus conciertos, videoclips y coreografías eran tema obligado en televisión, emisoras y reuniones familiares. Para muchos, nombrar así a sus hijos era una forma de inmortalizar la admiración que sentían por el artista.

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Usuarios en redes reaccionaron con humor, nostalgia y sorpresa al imaginar cuántos “Michael Jackson” podrían encontrarse en universidades, oficinas o incluso haciendo fila en una EPS. Algunos incluso bromearon asegurando que ahora necesitan conocer a un colombiano llamado Michael Jackson para comprobar que sí existen.

Este tipo de nombres inspirados en celebridades no es nuevo en Colombia. A lo largo de los años, la Registraduría ha dado a conocer casos de ciudadanos llamados como futbolistas, cantantes y personajes famosos del entretenimiento mundial. Sin embargo, el caso de Michael Jackson sigue siendo uno de los más llamativos por el enorme impacto cultural que tuvo el artista en América Latina.

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Además del dato curioso, la revelación demuestra cómo la música y la cultura pop pueden influir incluso en decisiones tan personales como escoger el nombre de un hijo. Lo que para algunos fue una simple admiración artística, hoy se convirtió en una anécdota nacional que sigue generando conversación entre generaciones.

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