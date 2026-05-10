Esta es la película que ha recaudado más dinero en taquilla en 2026: ¿’Michael’ arrasó?

Una película puede generar una cantidad enorme de apoyo y ganancias a nivel internacional. Varias producciones se han convertido en historia pura del cine año tras año, y sin dudas, en el 2026 no ha sido la excepción.

Grandes producciones han enamorado al público y han profundizado varias temáticas que han encantado a la industria de forma brillante, a través de tramas, y actores inolvidables.

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Sin embargo, en este caso hablaremos de esas que han sido un éxito enorme en taquilla y de la película que ha llegado a acumular mayor cantidad de dinero desde su salida en 2026.

¿Cuál es la película que más ha recaudado en taquilla en 2026?

Indudablemente, en la actualidad la fiebre por el cine ha sido total. Una cantidad importante de películas han sorprendido al público y han presentado historias absolutamente emocionantes además de esperadas.

Un ejemplo de esto en la actualidad es ‘Michael’. Esta gran producción fue esperada por varios años, sobre todo al tratarse de una ‘biopic’ que analiza la carrera de una de las estrellas más icónicas de la música, como lo es Michael Jackson.

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Esta producción ha sido un éxito en taquillas, sobre todo por el talento de Jaafar Jackson, sobrino de MJ, quien encarnó de manera ideal a esta estrella.

Gracias a la expectativa y el revuelo que ha generado esta producción, actualmente, según ‘The Box Office Mojo’, esta película ha recaudado hasta ahora 577,370,000 dólares.

Esta producción es la cuarta con mayor recaudación de todo el año, y el ranking completo se presenta de la siguiente manera:

1- ‘Super Mario Galaxy: La Película’ – $941.077.512

2- Project Hail Mary – $656.672.721

3- Pegasus 3 – $649.899.523

4- Michael – $577.370.000

5- El diablo viste a la moda 2 – $433.244.258

6- Hoppers – $381.350.985

7- Cumbres Borrascosas – $241.601.072

8- Blades of the Guardians – $215.363.913

9- Scream 7 – $213.835.967

10- Scare Out – $200.371.064

Sin lugar a dudas, ‘Super Mario Galaxy: La Película’ volvió a demostrar su poderío dentro del mercado de los videojuegos y el cine.

Esta producción es la primera de este ranking, y cuenta con un músculo financiero que demuestra el poderío de esta franquicia en Colombia, Estados Unidos, y más países del mundo en los que la ‘Mariomania’ se ha hecho presente.