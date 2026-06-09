‘Michael’ llegará al mundo del ‘streaming’: estas son las plataformas en las que estará disponible

‘Michael’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes sensaciones del mundo del cine en los últimos meses. Esta icónica ‘biopic” ha enamorado a miles de fanáticos por presentar la vida del legendario rey del pop.

Los amantes de Michael Jackson han sentido gran emoción ante este ‘film’, que de hecho, ha sido todo un éxito en taquilla, gracias a las miles de personas que han ido a verla alrededor del mundo.

Si usted aun no es una de ellas, y quiere verla desde la comodidad de su casa, les contamos que pronto podrá disfrutarla desde servicios de ‘streaming’.

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De hecho, para que se prepare, aquí les tenemos cuales son las plataformas desde las cuales podrá disfrutar de esta película.

‘Michael’ llegará al mundo del ‘streaming’

Sin lugar a dudas, las ‘biopic’ se han convertido en gran sensación en el mundo del ‘streaming’, estas producciones han enamorado a los fanáticos, sobre todo por contar detalles poco conocidos de la vida de grandes figuras o artistas.

Claramente, películas como ‘Bohemian Rhapsody’ han éxito indudable, pero, el nivel de ‘Michael’ con Jaafar Jackson ha llegado a ser incluso mayor.

Esta producción ha brillado en varias salas de cine en el mundo, sobre todo por la forma en la que presenta al histórico rey del pop, Michael Jackson.

Miles de fanáticos han disfrutado de esta película, y de hecho, la ansiedad por verla en alta calidad en servicios de ‘streaming’ es total.

Aunque su estreno fue el pasado 24 de abril, la llegada de ‘Michael’ a este formato sería bastante rápida. De hecho, ya se empieza a preparar, y ya habría 2 plataformas que tendrían segura su llegada a sus catálogos.

Se trata de Prime Video y Apple TV. Ambos sitios web ya cuentan con un apartado para ‘Michael’, donde puede alquilarlas, además de Fandango o YouTube.

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Sin embargo, en el caso de Colombia esta función no estaría disponible por ahora. Se desconoce la fecha exacta en la que se dará este estreno, aunque los fanáticos se preparan para verla en dichas plataformas.

Indudablemente la pasión por ‘Michael’ es total, y así lo han demostrado los fanáticos de MJ en los últimos meses, tanto en los cines, como en redes sociales, donde esta producción causa furor indudable por su calidad y nivel de detalle.