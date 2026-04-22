‘Biopic’ de Michael Jackson es destrozada por la crítica a solo días de su estreno: este es su puntaje

Los fanáticos de Michael Jackson se preparan para un gran homenaje para esta difunta estrella de la industria musical. El brillante compositor de éxitos como ‘Beat It’ o ‘Billie Jean’ tendrá su propia ‘biopic’ en muy pocos días.

La expectativa es total, sobre todo por la forma en que esta película ha prometido mostrar detalles cercanos de lo que fue la vida del ‘Rey del Pop’.

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Sin embargo, a pocas horas de su estreno, la crítica ha ‘destrozado’ a esta película con duros puntajes, y aquí les contamos algunas de las razones.

La crítica destroza la ‘biopic’ de Michael Jackson a días de su salida

Para nadie es un secreto que Michael Jackson ha sido una de las estrellas más grandes en la historia de la música. Miles de fanáticos han disfrutado por décadas de sus éxitos, incluso varios años después de su fallecimiento.

A pesar de su cantidad inmensa de fanáticos, algunos detalles de su vida se han sostenido como enigmas misteriosos, por lo que muchos han estado curiosos por conocer más detalles de sus vivencias, sobre todo en su ‘biopic’.

Esta está pautada para el próximo 24 de abril. Sin embargo, algunos críticos ya han tenido la posibilidad de verla, y las valoraciones no han sido positivas.

En Rotten Tomatoes esta película ha debutado con una puntuación promedio de 34% de aprobación por parte de los expertos.

Algunas de las ‘reviews’ aseguran que esta película es muy superficial, y que realmente no permite aprender nada nuevo sobre la estrella del pop, aunque resaltan la actuación como protagonista de Jaafar Jackson, sobrino de Michael.

Esta película sería un simple recorrido de su vida musical, sin dar mayores detalles respecto al creimiento de MJ como leyenda internacional para la industria.

Aun así, los criticos aseguran que esta película está sumamente dirigida a los fans, por lo que los amantes de la música de Michael Jackson podrán ir a las salas y salir encantados.

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Cabe aclarar aun así que, esta producción está enfocada únicamente a sus primeros años de carrera, y se espera que haya una secuela que entre más a profundidad en el siglo actual.

Por ahora quedará por ver el veredicto de los fanáticos a nivel mundial. Sin embargo, las expectativas esperan un éxito tal y como el que alcanzó la ‘biopic’ de ‘Bohemian Rhapsody.