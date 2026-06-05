Se acerca el Tortazo Rock a La Media Torta y es GRATIS: ¿qué artistas están invitados? Cartel oficial

El Tortazo Rock es uno de los eventos que prepara mayor cantidad de emoción para los amantes de este apasionante género en Bogotá durante este 2026. Esta gran cita volverá a reunir a los amantes de la música en un escenario icónico de la capital.

Después de varios años de tradición musical, la Media Torta contará con un evento imperdible que reunirá a bandas brillantes para los más fanáticos.

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Si usted es uno de los fieles seguidores del rock en la capital, aquí les contamos cuando tendrá lugar el gran evento, y cuales son las bandas que dirán presente desde la tarima de La Media Torta.

¿Cuándo es el Tortazo Rock en Bogotá?

Indudablemente, La Media Torta ha contado con una cantidad destacada de grandes eventos en la capital. Muchos de ellos han enamorado al público rock, y de hecho, han dejado recuerdos imborrables.

Para este 2026 llegará un evento que tendrá lugar en este ‘venue’ y que buscará estremecer nuevamente a los mayores amantes del rock, a puro ‘pogo’ y estridencia.

En este caso se trata del Tortazo Rock, un show brillante que incluirá a varias bandas de rock nacional. Todo esto en un solo escenario que vivirá una jornada imperdible.

Este evento será totalmente gratuito hasta completar aforo, y tendrá lugar el próximo 13 de junio desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Teatro al Aire Libre de este emblemático ‘venue’ de Bogotá.

Las bandas que dirán presente en el Tortazo Rock de La Media Torta de Bogotá son:

Bajo Tierra

Pez Errante

V for Volume

The Kitsch

A estas 4 agrupaciones se sumará una banda sorpresa que se anunciará a pocos días de la realización de este gran evento que estará imperdible para los amantes del rock en Bogotá.

Sin lugar a dudas, esta será una cita imperdible para los amantes del rock nacional. Del mismo modo, este evento será ideal para los nostálgicos de La Media Torta, quienes han vivido grandes momentos en este ‘venue’.

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Para mayor información deberá estar atento a las redes de La Media Torta, donde se darán todas las pautas clave para este show.