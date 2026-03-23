La historia detrás de una de las canciones más emblemáticas de Metallica; pocos la conocen

Metallica es una de las bandas más importantes de rock; en las últimas semanas se dio a conocer que la banda se iba a presentar en uno de los escenarios más relevantes de Las Vegas en la gran esfera. Esto, sin duda, llamó la atención de todos sus fans, quienes ya están planeando todo para poder ver a los artistas en vivo.

Se espera que en esta oportunidad, la banda interprete varias de sus canciones más relevantes y emblemáticas que los ayudaron a crecer a lo largo de su carrera. Una de ellas es ‘For Whom the Bell Tolls’, un éxito que ha sonado en varios escenarios y que cuenta una historia detrás que pocas personas conocen.

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¿De qué se trata ‘For Whom the Bell Tolls’ de Metallica?

La canción está incluida en el álbum ‘Ride the Lightning’ y es un homenaje que los artistas le hicieron a Ernest Hemingway, así que decidieron ponerle uno de los nombres de sus obras. Según mencionan los artistas, el sencillo fue inspirado en la novela ‘Por quién doblan las campanas’, que fue escrita basada en una situación que se vivió durante la guerra civil española.

Hablan sobre el amor, la muerte y la historia que vivieron todas las personas que vivieron todos esos momentos. Todo esto, según la vida de Robert Jorndan, un hombre que viaja hasta España para poder apoyar en la guerra, pero durante los combates ve todo lo que tienen que vivir los afectados, enamorándose de una de las mujeres.

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La canción busca mostrar todo esto, con un sonido característico que ayuda a los fans a reconocer el sencillo con tan solo unos segundos. Al principio, los sonidos no eran para nada lo que ellos se esperaban, pero con el paso de los días, se dieron cuenta de que todos estos tonos fuertes eran necesarios para poder mostrar la historia lo más parecida posible.

Pero esta no es la única canción que está basada en un libro; los integrantes de Metallica en varias oportunidades han mencionado que algunas historias han sido de gran inspiración para poder escribir varias letras, que terminaron siendo todo un éxito.