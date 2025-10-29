Los 10 mejores intro de bajo de todos los tiempos: sí, Black Sabbath está en la lista

El bajo eléctrico ha sido uno de los pilares fundamentales del rock. Aunque muchas veces pasa desapercibido frente a guitarras estridentes o potentes voces, su papel es vital, dado que sostiene la armonía, marca el ritmo y, en muchos casos, se convierte en el alma de una canción.

Algunos de los momentos más icónicos de la historia del rock nacen precisamente de un riff de bajo que atrapa desde el primer segundo.Un buen intro de bajo puede definir el tono de toda una pieza, generar tensión o energía inmediata, y quedar grabado en la memoria de los fans.

Le puede interesar: Las intro de rock más tristes de toda la historia; lo hará llorar desde el primer segundo

Desde el groove clásico del rock setentero hasta los sonidos más experimentales del metal o el funk, estos comienzos son auténticas obras maestras de la música y el rock.

A continuación, le presentamos el top 10 de los mejores intros de bajo de todos los tiempos, una lista donde convergen estilos, épocas y leyendas, y, por supuesto, donde no podía faltar Black Sabbath.

Los mejores intros de bajo de la historia del rock

1. “N.I.B.” – Black Sabbath (1970)

El legendario Geezer Butler abre esta canción con un intro de bajo distorsionado y oscuro que definió el sonido del heavy metal.

2. “Come Together” – The Beatles (1969)

Paul McCartney demuestra cómo el bajo puede ser protagonista sin necesidad de estridencias.

3. “Money” – Pink Floyd (1973)

Roger Waters inicia esta pieza con un bajo en compás irregular que se convirtió en un sello de identidad para The Dark Side of the Moon.

4. “Another One Bites the Dust” – Queen (1980)

John Deacon compuso uno de los grooves más reconocibles del siglo XX.

5. “Seven Nation Army” – The White Stripes (2003)

Aunque técnicamente Jack White usó una guitarra con octavador, el riff funciona como una línea de bajo moderna y minimalista que revolucionó el rock del siglo XXI.

6. “Under Pressure” – Queen & David Bowie (1981)

Otro clásico de John Deacon, con un bajo que no solo define la canción, sino que también ha sido uno de los riffs más imitados de la historia.

7. “Longview” – Green Day (1994)

Mike Dirnt abre con un riff pegajoso que representa a toda una generación punk de los noventa.

8. “Good Times” – Chic (1979)

Bernard Edwards creó una de las líneas de bajo más influyentes de la música moderna.

9. “Billie Jean” – Michael Jackson (1982)

Louis Johnson interpretó un bajo limpio y preciso que marca el pulso rítmico de una de las canciones más emblemáticas de la historia del pop y el rock.

10. “Roundabout” – Yes

Chris Squire despliega su habilidad para el bajo con una introducción compleja y llena de matices.