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Animes que llegan a Crunchyroll en ABRIL 2026: One Piece, Iruma-kun y más confirmados

Iruma-Kun y One Piece // Crédito: Crunchyroll.

Animes que llegan a Crunchyroll en ABRIL 2026: One Piece, Iruma-kun y más confirmados

Varios animes llegan a Crunchyroll para estremecer la temporada de primavera en este 2026 en el mundo del entretenimiento.

Andrés Contreras

El anime entra a una temporada muy importante en Crunchyroll en abril de este 2026. La temporada de primavera vuelve a llegar a esta icónica plataforma, con el objetivo de estremecer a la industria del entretenimiento una vez más.

Grandes producciones llegarán al catálogo de esta plataforma de streaming, en lo que será uno de los meses más importantes de este 2026, incluidas varias joyas escondidas que están imperdibles.

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Para que no se pierda ni un detalle de estos lanzamientos, aquí les presentaremos el calendario de estrenos que prepara Crunchyroll para el próximo mes.

‘One Piece’ y más animes brillantes que estrenan

Crunchyroll es, indudablemente, una de las plataformas de ‘streaming’ más destacadas del momento. Este espacio de entretenimiento especializado en el anime ha encantado a miles de personas por varias producciones.

Particularmente, en Crunchyroll hay varios épocas de estrenos brillantes, y de hecho, en el próximo mes de abril iniciará una notable, como lo es la temporada de primavera.

En este momento del año habrá grandes lanzamientos, incluida una joya enorme de la corona, como es el caso de ‘One Piece’ que dirá presente con el inicio de su icónico arco de Elbaph.

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Del mismo modo, también se estrenará la temporada 4 de ‘Iruma-Kun’, otra de las producciones más resaltantes del mundo del anime en el último tiempo.

Para que no se pierda ni uno de estos estrenos, aquí le dejamos el calendario al completo de lo anunciado hasta ahora.

Animes que llegan a Crunchyroll del 1 al 7 de abril

  • Classroom of the Elite Temporada 4: Second Year, First Semester – 1 de abril
  • Dorohedoro – Temporada 2 – 1 de abril
  • Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon – Temporada 3 – 1 de abril
  • Go For It, Nakamura-kun!! – 1 de abril
  • The Beginning After the End – Temporada 2 – 1 de abril
  • Dr. STONE SCIENCE FUTURE – Parte 3 – 2 de abril
  • SNOWBALL EARTH – 3 de abril
  • That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4 – 3 de abril
  • The Angel Next Door Spoils Me Rotten – Temporada 2 – 3 de abril
  • That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4 – 3 de abril
  • Daemons of the Shadow Realm – 4 de abril
  • Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke – 4 de abril
  • Kusunoki’s Garden of Gods – 4 de abril
  • Mistress Kanan is Devilishly Easy – 4 de abril
  • NEEDY GIRL OVERDOSE – 4 de abril
  • Welcome to Demon School! Iruma-kun – Temporada 4 – 4 de abril
  • ONE PIECE (Arco de Elbaph) – 5 de abril
  • GHOST CONCERT : missing Songs – 5 de abril
  • Witch Hat Atelier – 6 de abril
  • An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess – 6 de abril
  • The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt – 6 de abril
  • LIAR GAME – 6 de abril
  • Witch Hat Atelier – 6 de abril
  • Eren the Southpaw – 7 de abril
  • Even a Replica Can Fall in Love – 7 de abril
  • MARRIAGETOXIN – 7 de abril
  • I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class – 7 de abril

Estrenos del 8 al 14 de abril

  • ZERO -Starting Life in Another World – Temporada 4 – 8 de abril
  • Gals Can’t Be Kind to Otaku!? – 8 de abril
  • Rent-a-Girlfriend – Temporada 5 – 8 de abril
  • A Hundred Scenes of AWAJIMA – 9 de abril
  • Kujima: Why Sing, When You Can Warble? – 9 de abril
  • The Warrior Princess and the Barbaric King – 9 de abril
  • Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk – 10 de abril
  • The Drops of God – 10 de abril
  • Wistoria: Wand and Sword – Temporada 2 – 12 de abril
  • I Want to End this Love Game – 14 de abril

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