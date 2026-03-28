Animes que llegan a Crunchyroll en ABRIL 2026: One Piece, Iruma-kun y más confirmados

El anime entra a una temporada muy importante en Crunchyroll en abril de este 2026. La temporada de primavera vuelve a llegar a esta icónica plataforma, con el objetivo de estremecer a la industria del entretenimiento una vez más.

Grandes producciones llegarán al catálogo de esta plataforma de streaming, en lo que será uno de los meses más importantes de este 2026, incluidas varias joyas escondidas que están imperdibles.

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Para que no se pierda ni un detalle de estos lanzamientos, aquí les presentaremos el calendario de estrenos que prepara Crunchyroll para el próximo mes.

‘One Piece’ y más animes brillantes que estrenan

Crunchyroll es, indudablemente, una de las plataformas de ‘streaming’ más destacadas del momento. Este espacio de entretenimiento especializado en el anime ha encantado a miles de personas por varias producciones.

Particularmente, en Crunchyroll hay varios épocas de estrenos brillantes, y de hecho, en el próximo mes de abril iniciará una notable, como lo es la temporada de primavera.

En este momento del año habrá grandes lanzamientos, incluida una joya enorme de la corona, como es el caso de ‘One Piece’ que dirá presente con el inicio de su icónico arco de Elbaph.

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Del mismo modo, también se estrenará la temporada 4 de ‘Iruma-Kun’, otra de las producciones más resaltantes del mundo del anime en el último tiempo.

Para que no se pierda ni uno de estos estrenos, aquí le dejamos el calendario al completo de lo anunciado hasta ahora.

Animes que llegan a Crunchyroll del 1 al 7 de abril

Classroom of the Elite Temporada 4: Second Year, First Semester – 1 de abril

Dorohedoro – Temporada 2 – 1 de abril

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon – Temporada 3 – 1 de abril

Go For It, Nakamura-kun!! – 1 de abril

The Beginning After the End – Temporada 2 – 1 de abril

Dr. STONE SCIENCE FUTURE – Parte 3 – 2 de abril

SNOWBALL EARTH – 3 de abril

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4 – 3 de abril

The Angel Next Door Spoils Me Rotten – Temporada 2 – 3 de abril

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4 – 3 de abril

Daemons of the Shadow Realm – 4 de abril

Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke – 4 de abril

Kusunoki’s Garden of Gods – 4 de abril

Mistress Kanan is Devilishly Easy – 4 de abril

NEEDY GIRL OVERDOSE – 4 de abril

Welcome to Demon School! Iruma-kun – Temporada 4 – 4 de abril

ONE PIECE (Arco de Elbaph) – 5 de abril

GHOST CONCERT : missing Songs – 5 de abril

Witch Hat Atelier – 6 de abril

An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess – 6 de abril

The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt – 6 de abril

LIAR GAME – 6 de abril

Witch Hat Atelier – 6 de abril

Eren the Southpaw – 7 de abril

Even a Replica Can Fall in Love – 7 de abril

MARRIAGETOXIN – 7 de abril

I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class – 7 de abril

Estrenos del 8 al 14 de abril