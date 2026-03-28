Animes que llegan a Crunchyroll en ABRIL 2026: One Piece, Iruma-kun y más confirmados
Varios animes llegan a Crunchyroll para estremecer la temporada de primavera en este 2026 en el mundo del entretenimiento.
Varios animes llegan a Crunchyroll para estremecer la temporada de primavera en este 2026 en el mundo del entretenimiento.
El anime entra a una temporada muy importante en Crunchyroll en abril de este 2026. La temporada de primavera vuelve a llegar a esta icónica plataforma, con el objetivo de estremecer a la industria del entretenimiento una vez más.
Grandes producciones llegarán al catálogo de esta plataforma de streaming, en lo que será uno de los meses más importantes de este 2026, incluidas varias joyas escondidas que están imperdibles.
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Para que no se pierda ni un detalle de estos lanzamientos, aquí les presentaremos el calendario de estrenos que prepara Crunchyroll para el próximo mes.
Crunchyroll es, indudablemente, una de las plataformas de ‘streaming’ más destacadas del momento. Este espacio de entretenimiento especializado en el anime ha encantado a miles de personas por varias producciones.
Particularmente, en Crunchyroll hay varios épocas de estrenos brillantes, y de hecho, en el próximo mes de abril iniciará una notable, como lo es la temporada de primavera.
En este momento del año habrá grandes lanzamientos, incluida una joya enorme de la corona, como es el caso de ‘One Piece’ que dirá presente con el inicio de su icónico arco de Elbaph.
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Del mismo modo, también se estrenará la temporada 4 de ‘Iruma-Kun’, otra de las producciones más resaltantes del mundo del anime en el último tiempo.
Para que no se pierda ni uno de estos estrenos, aquí le dejamos el calendario al completo de lo anunciado hasta ahora.
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