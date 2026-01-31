Canciones de rock con errores ocultos que nunca se corrigieron: Nirvana en la lista

Hoy, con la ayuda de la tecnología, casi cualquier detalle que salga mal en un estudio de grabación puede corregirse en segundos. Afinaciones, tiempos y hasta respiraciones se ajustan en la posproducción. Pero no siempre fue así.

Durante décadas, grabar música implicaba capturar el momento tal como sucedía, con sus aciertos y también con pequeños errores que, sin quererlo, terminaron quedando en canciones que hoy son verdaderos clásicos del rock.

Le puede interesar: Esta es la canción más pesada de Guns N’ Roses: solos de guitarra y una letra potente

Un buen ejemplo aparece desde el primer segundo de ‘Roxanne’, de The Police. Apenas arranca el tema, junto al famoso riff de guitarra, se oye un golpe de piano que no estaba planeado. El sonido se produjo porque Sting se sentó sin querer sobre el instrumento, y de inmediato se escucha su risa. Lejos de arruinar la canción, ese accidente le sumó un toque cercano y espontáneo que quedó para siempre.

Algo parecido sucede con Nirvana y ‘Polly’. En una de las últimas estrofas, después del solo de bajo, Kurt Cobain entra antes de tiempo y dice “Paul said”. Aunque podría haberse eliminado sin problemas, el detalle se mantuvo y terminó convirtiéndose en una marca reconocible del tema, tanto que los fanáticos lo cantan como si fuera parte oficial de la letra.

Necesita saber: ¿Qué mensajes dejaría Jackie Chan en la canción que pidió revelar tras su muerte?

En ‘Since I’ve Been Loving You’, de Led Zeppelin, el error no tiene que ver con la voz ni con la guitarra. A lo largo de la canción se escucha el chirrido del pedal del bombo de la batería. Años más tarde, Jimmy Page se refirió al tema con sinceridad: “¡Suena cada vez más fuerte cada vez que lo escucho! Fue algo que, por desgracia, se pasó por alto en aquel entonces”.

Incluso The Beatles dejaron pasar una equivocación en ‘Hey Jude’. Cerca del minuto tres, Paul McCartney se equivoca en un acorde de piano y se le escapa un “Mierda”. El propio músico lo recordó en su libro The Lyrics: 1956 to the Present: “Nos lo estábamos pasando tan bien que incluso nos quedamos con la palabrota a mitad de la canción, cuando cometí un error en la parte de piano. Hay que escuchar con atención para oírlo, pero ahí está”.

Ver también: Inteligencia artificial eligió a la canción más aburrida del rock en los ’90’s: repetitiva, soporífera y en bucle

Otro caso recordado es el de The Kingsmen con ‘Louie Louie’. Durante la grabación, el baterista se equivoca y, alrededor del segundo 56, se escucha claramente cómo grita “Mierda”. El error quedó en la toma final y nunca afectó el éxito del tema.

Estos pequeños fallos no arruinaron las canciones; al contrario, hoy funcionan como guiños que recuerdan una época más relajada, donde lo importante era la energía del momento y no la perfección absoluta.

No se pierde: Esta es la canción más triste del rock, según la ciencia: salió en 1997 y pocos la conocen