¡No es IA! La vez que Michael Jackson y Freddie Mercury posaron juntos; iban a grabar una canción en conjunto

Michael Jackson y Freddie Mercury son dos de las mayores figuras del rock y el pop. Ambas leyendas han conseguido éxito notable, gracias a su forma de estremecer a sus fanáticos, y componer éxitos que se han convertido en himnos.

El ‘rey del pop’, y el que es, para muchos, el mejor cantante en la historia del rock, llegaron a compartir momentos juntos, e incluso grabaron una canción juntos.

Más noticias: IA Reveló cuál es la mejor canción de Freddie Mercury con Queen; no es Bohemian Rhapsody

En caso de que no conzoca los detalles de este encuentro entre dos leyendas enormes del rock, aquí les contamos las incidencias sobre esta unión.

El poco conocido encuentro entre Freddie Mercury y Michael Jackson

Freddie Mercury y Michael Jackson han escrito varias de las páginas más doradas de la industria musical. Ambos han sido capaces de llevar a cabo legados inolvidables, sobre todo en el rock y el pop.

Más noticias: La canción de Freddie Mercury más infravalorada: es de su álbum ‘Mr. Bad Guy’

Tanto Mercury como Jackson han sido capaces de construir un legado histórico con su voz. Freddie dio muestras claras de talento por años, y de hecho, compartió micrófono con otras leyendas.

De hecho, muestra de ello es David Bowie, con quien Freddie grabó un éxito inmortal como ‘Under Pressure’. Algo que pocos saben, es que Mercury también tiene una con Michael Jackson.

Esta fue una colaboración postuma, la cual fue grabada en vida. Se trató de ‘There Must Be More to Life Than This’, un éxito que estuvo presente en ‘Queen Forever’, una compilación de esta banda.

‘There Must Be More to Life Than This’ planeaba ser una gran unión entre rock y pop, pero, no se hallaba un acuerdo entre ambas estrellas.

Por ello, su grabación se diluyó por años, e incluso, por temas de agenda tuvo que ser llevada a cabo por separado.

Dicha colaboración fue culminada en 1983. De hecho, hay una fotografía poco conocida del momento en que se empezó a gestar esta unión, esta fue tomada en el Forum de Los Angeles en 1980, cuando se empezó a manejar la idea de esta unión entre dos voces legendarias.

Sin dudas esta canción es parte histórica del rock, y así lo demuestra la unión entre ambas figuras, quienes se consideran historia pura de sus géneros.