El clásico del rock que ha roto récords en 2026: es un éxito legendario de este siglo

El rock se mantiene más vigente que nunca. Este histórico género ha acumulado éxitos inigualables, partir de artistas talentosos y brillantes en el mundo.

Leyendas inolvidables han dejado su nombre marcado, y han demostrado que pueden estremecer a cientos de fanáticos.

Aún así varios aseguran que el rock se encuentra de capa caída, no obstante, este género sigue en acumulación de récords incluso en la actualidad.

De hecho, un histórico clásico del rock rompió una histórica marca a inicios de este 2026, y aquí les contamos los detalles.

El clásico del rock que rompió récords en 2026

El 2026 apenas inicia, pero el rock ya empezó a marcar tendencia de lo que parece ser un año lleno de potencia.

Varias bandas han sorprendido con el anuncio de shows y lanzamientos. No obstante, hay una banda que demostró su vigencia gracias a un lanzamiento clásico.

Se trata de Audioslave. Una de las legendarias agrupaciones que acumulan éxitos brillantes a través del tiempo.

Esta banda brilla con su catálogo, pero, dentro de él hay una joya en particular que se reconoce como la cima de su carrera. Se trata de ‘Like A Stone’, una canción que brilla de manera notable por encima del resto.

El brillo de este éxito es notable, y así se demuestra con la pasión de sus fanáticos, quienes logran romper un récord brillante con esta canción.

Según reveló Spotify a inicios de este 2026, ‘Like A Stone’ llegó a mil millones de reproducciones, lo que implica una marca histórica a cifras inimaginables.

Dicho éxito fue uno de los más resaltantes de inicio de siglo, tanto por su fuerte sonido, como por su letra estridente icónica del estilo de Audioslave.

Esta es una de las piezas más melancólicas del fallecido Chris Cornell, y en ella revelan la sensación de sentirse paralizado como una piedra, en espera de algo que cambie su vida.

El halago de la crítica por esta canción ha resonado por años, y justo de la misma manera lo ha hecho el amor de los fans por esta composición sumamente brillante e inolvidable.

Este clásico de 2002 es un testigo viviente del legado de Audioslave, y por supuesto, del brillo del rock en una industria que sigue rompiendo marcas.