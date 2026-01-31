¿Linkin Park? Este sería el ganador a ‘Mejor álbum de rock’ en los Grammy 2026, según la IA

Los Grammy 2026 están listos para estremecer la industria musical, y dar grandes sorpresas para los amantes del rock y los demás géneros. Esta gala volverá a premiar la grandeza de este sector, para así aclamar canciones, géneros y artistas.

Por supuesto que, los amantes del rock están atentos a estas premiaciones, sobre todo, en las categorías que conciernen a este género.

Es por ello, que en este caso les hablaremos sobre los nominados a ‘mejor álbum de rock’ en este 2026, e incluso le daremos un pronóstico de ganador para este apartado.

Los nominados a mejor álbum rock de 2026

Durante los últimos años se han presentado una cantidad inmensa de sonidos y ritmos inolvidables. Miles de fanáticos vibraron gracias a artistas de talla mundial, los cuales destacaron con giras, pero sobre todo con lanzamientos.

Varios discos han logrado destacar de manera notable en la industria, con el rock como género principal en su sonido. Gracias a esto, varias bandas traspasaron fronteras, e incluso ganaron fama y reconocimieento.

Parte de estos aplausos han llegado en forma de nominaciones, y por supuesto que, algunas de ellas han sido en premios de la talla de los Grammy.

Esta histórica premiación tendrá espacio el próximo 1 de febrero, y por supuesto que el rock dirá presente con una categoría icónica, como lo es ‘mejor álbum rock del año’.

Allí los nominados son:

Linkin Park – ‘From Zero’

Deftones – ‘private music’

HAIM – ‘I quit’

Turnstile – ‘NEVER ENOUGH’

YUNGBLUD – ‘Idols’

Claramente, cada uno de ellos son grabaciones de gran calibre y notoriedad, aunque, el favorito es Linkin Park, con su regreso a la industria a través de ‘From Zero’. Aun así, los demás buscarán derrotarlo.

Sin dudas estos nominados son clara muestra de los movimientos del género en los últimos años, con Turnstile representando el punk, y Yungblud utilizando como esencia el pop rock.

La IA dio su pronóstico de ganador para los Grammy

Al tratarse de piezas tan brillantes pertenecientes al rock, dar un ganador es complejo y sumamente subjetivo. No obstante, la IA se atrevió a dar un líder para esta categoría.

De acuerdo con Gemini, el gigante se llevará el premio mayor, ya que será ‘From Zero’ de Linkin Park. Aun así, la inteligencia artificial destaca a los demás, y menciona que los demás cuentan con calidad brillante.