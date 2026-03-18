Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-1 después del triunfo de Millonarios ¿Entró a los ocho?

La Liga BetPlay 2026-1 sigue avanzando; en esta oportunidad, el último encuentro fue el juego entre Millonarios y Atlético Nacional, en donde el cuadro embajador se destacó y logró quedarse con los tres puntos en casa. Esta cambia por completo el futuro del cuadro de la capital, que sin duda ahora tiene más posibilidad de poder clasificar a la siguiente ronda.

Esta fue la fecha doce y sin duda estuvo llena de varias polémicas, un penal que pitaron a favor de Atlético en los primeros minutos, pero que quedó errado. Pero esto no fue todo, pues también dos jugadores del cuadro verdolaga quedaron expulsados del encuentro, algo que sin duda hizo que el juego cada vez fuera más fuerte.

Leer más: ¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata HOY contra Atlético Nacional? Van por todo

El partido, finalmente, terminó con un marcador 3-0 a favor de Millonarios, con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leo Castro. Millonarios logró superar su mala racha y sumar, pero no solo eso, sino que a corte del martes 17 de marzo, tras finalizar el encuentro deportivo, los embajadores se quedaron con la octava posición.

Por otro lado, pese a perder, Atlético Nacional sigue en el primer puesto, tiene 24 puntos y tiene once partidos jugados, es decir que debe solo uno para quedar a la par con los otros equipos que están participando en la Liga BetPlay Dimayor 2026-1.

Seguir leyendo: Este es el mejor gol de Cristiano Ronaldo según la FIFA: el video que sigue siendo histórico

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-1