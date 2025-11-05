El inédito hito de Luis Díaz en la Champions League tras su doblete con el Bayern Múnich

Luis Díaz fue protagonista en el partido entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain por la Champions League, que se disputó este 4 de noviembre. El colombiano marcó los dos goles con los que el equipo alemán se impuso 2-1 en el Parque de los Príncipes, aunque terminó el primer tiempo expulsado tras una dura falta sobre Achraf Hakimi.

El encuentro comenzó con todo para el Bayern. A los cuatro minutos, Díaz aprovechó un rebote en el área y empujó el balón al fondo de la red después de que Marquinhos desviara el disparo.

Más tarde, al minuto 32, el guajiro volvió a aparecer para aprovechar un error del propio capitán del PSG, robarle la pelota cerca del área y definir cruzado para el segundo tanto del equipo bávaro.

Pero la alegría no duró mucho. Antes de que se terminara el primer tiempo, Díaz fue expulsado por una entrada por detrás a Hakimi. El árbitro primero le mostró la tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR cambió la decisión a roja directa. De esa forma, el colombiano pasó de ser la figura del partido a tener que dejar el campo antes del final del primer tiempo.

El inédito hito de Luis Díaz en la Champions League

Lo ocurrido con Luis Díaz no solo fue noticia por el marcador. Según el estadista MisterChip, el colombiano se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la UEFA Champions League que anota un doblete y es expulsado en el mismo primer tiempo.

Además, Díaz consiguió otro registro histórico, pues su primer gol, marcado a los 3 minutos y 22 segundos, se consolidó como el gol más rápido de un jugador colombiano en la Champions, superando su propio récord de 2021, cuando jugaba en el Porto y anotó ante el Milan a los 5 minutos.

Díaz se une así a la lista de futbolistas colombianos expulsados en la Champions, junto a Mario Yepes (2002), Camilo Zúñiga (2011), Santiago Arias (2015) y Juan Cuadrado (2017), aunque ninguno de ellos había sido expulsado en el primer tiempo ni después de un doblete.

A pesar de la roja, la actuación del colombiano fue clave para el triunfo del Bayern, que dio un paso importante en la fase de grupos.