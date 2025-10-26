Luis Díaz deslumbra en Alemania: sus goles más destacados con el Bayer Munich

El delantero colombiano Luis Diaz, mejor conocido como ‘Lucho Diaz’, llegó al Bayer Munich hace unos meses con la expectativa de reforzar la delantera del club alemán y como grata sorpresa, rápidamente se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del equipo.

Reconocido por su velocidad, regate y capacidad de definición, ‘Lucho’ ha dejado una marca inmediata en el club, no solo por su energía y el desequilibrio que aporta al ataque, sino también, por sus goles que se han convertido en su marca personal, por su precisión y el esquivar a sus contrincantes.

Su adaptación al fútbol europeo y su consistencia en el rendimiento han generado entusiasmo entre la afición y lo han convertido en un referente colombiano en Alemania, demostrando que su llegada al Bayern no fue solo un refuerzo, sino un verdadero impacto en el juego y en la identidad ofensiva del equipo. Por lo anterior, le compartimos los goles mejores goles realizados por el delantero en Alemania.

Los mejores goles de Luis Diaz en el Bayer Munich:

Gol contra Club Brujas (Champions League 2025)



Luis Díaz abrió la cuenta con un gol diagonal desde el costado izquierdo, definido con la pierna derecha al segundo palo. Este tanto selló el 3-0 antes de que el Bayern completara la victoria 4-0.

Doblete contra Eintracht Frankfurt (Bundesliga 2025)



En este partido, Luis anotó dos goles en 14 segundos, estableciendo un récord como el gol más rápido en la historia del Bayern Múnich. El primero fue con un remate potente de derecha, y el segundo con un disparo de izquierda, demostrando su capacidad para aprovechar espacios y definir con ambos pies.

Gol contra Stuttgart (Supercopa de Alemania 2025)



En la final contra en la final ante Stuttgart, Díaz marcó un gol de cabeza luego de que su compañero Nabri le hiciera un pase centro dentro del área. Este gol evidenció su técnica, rapidez de reacción y sentido del lugar en el área.

Escrito por: Stefania Torres