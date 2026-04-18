¿Luis Díaz cerca del título? Esta es la fecha en la que el colombiano puede ser campeón en Alemania

Luis Díaz vive una recta final clave de su temporada en el fútbol de Europa. El atacante colombiano logró convertirse en semifinalista de Champions League luego de eliminar al Real Madrid con un tanto histórico.

Luego de esto afronta la última fase de la Bundesliga, con lo que puede ser una recta final sumamente importante por el campeonato.

Más noticias: ¿Cuándo se jugarán las semifinales de Champions League? Estos son los días para ver a Luis Díaz

El colombiano está en primer lugar junto a su club con una gran cantidad de puntos de diferencia, pero el campeonato aun no está asegurado. Para que no se lo pierda, aquí les contamos cuando se podría dar esta consagración.

La fecha en que Luis Díaz podría ser campeón de la Bundesliga

Sin lugar a dudas, la temporada 2025-26 ha sido de alto nivel por parte de Bayern Munich. El equipo bávaro ha dado claras muestras de calidad, y también de potencia ofensiva en cada uno de sus partidos.

El equipo de Munich ha logrado aplastar a varios de sus rivales, no solo con Luis Díaz a la cabeza, sino también con figuras de la talla de Harry Kane, Michael Olise o Joshua Kimmich.

Esto le ha permitido saldar una extensa ventaja que lo tiene como líder con una diferencia de 12 puntos, con posibilidad de ser 15.

Dentro de esto, quedan 4 partidos por disputar, por lo que un empate llevaría a que la distancia sea de 13 sobre los 12 disputados.

Esto implica que un simple empate le bastará al Bayern Munich para consagrarse como campeón de la Bundesliga un año más, luego de varios títulos en fila de forma consecutiva.

Más noticias: ¿Cuánto vale Luis Díaz según Transfermarkt? Está entre los 50 futbolistas más caros del mundo

Este sería el primer trofeo de liga para Luis Díaz en Alemania, quien además también puede consagrarse como campeón de la DFB Pokal, en una final que deberá disputar ante el Bayer Leverkusen el 22 de abril.

Hora y dónde ver EN VIVO el Bayern Munich vs Stuttgart

Bayern Munich vs Stuttgart es el partido que puede consagrar a Luis Díaz como campeón de Alemania. Si desea seguirlo, les contamos que se llevará a cabo este 18 de abril a las 10:30 a.m. de Colombia.

La transmisión oficial puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN y Disney+ para apoyar una posible consagración de Luis Díaz a nivel internacional.