Manga de Jujutsu Kaisen, ¿cuánto valen los 30 libros en pesos colombianos? Entérese

la popularidad del manga en Colombia no da señales de frenar y, en ese panorama, Jujutsu Kaisen se ha consolidado como uno de los títulos más buscados por lectores y coleccionistas. Mientras la franquicia sigue rompiendo récords con sus adaptaciones animadas y arcos cada vez más intensos, muchos fanáticos han puesto la mira en el formato original: el manga creado por Gege Akutami, una obra que combina acción sobrenatural, drama y un tono oscuro que ha conquistado a millones.

Actualmente, Jujutsu Kaisen cuenta con 30 tomos publicados, lo que convierte a la colección completa en una de las más robustas dentro del catálogo shonen moderno. En librerías especializadas y distribuidores oficiales en Colombia, cada volumen tiene un precio que oscila entre los $43.200 y los $75.000 pesos colombianos, dependiendo de la edición, el punto de venta y la disponibilidad.

¿Cuánto valen los 30 libros de Jujutsu Kaisen en pesos colombianos?

Si se hace el cálculo completo, adquirir los 30 libros del manga de Jujutsu Kaisen en Colombia puede representar una inversión que va aproximadamente desde $1.296.000 COP en el escenario más económico, hasta $2.250.000 COP si se compran los tomos al precio más alto del mercado. Una cifra considerable, pero que muchos fans consideran justificada por el valor narrativo, artístico y coleccionable de la obra.

El manga permite conocer la historia de Yuji Itadori, Satoru Gojo y el resto de hechiceros desde una perspectiva más cruda y detallada que la del anime. Además, ofrece escenas extendidas, matices psicológicos y un ritmo distinto que ha sido clave para el éxito global de la franquicia. Para muchos lectores, tener los tomos físicos es la forma definitiva de experimentar el universo de las maldiciones.

Otro punto a favor es que coleccionar manga en físico apoya directamente a la industria editorial y fortalece el mercado local, algo que cada vez valoran más los seguidores del anime y el manga en Colombia. Editoriales y distribuidores han ampliado su oferta en los últimos años gracias a esta demanda creciente.

Con nuevos anuncios, temporadas y momentos clave de la historia que siguen dando de qué hablar, Jujutsu Kaisen no solo es un fenómeno del anime, sino también una colección imprescindible en papel. Si está pensando en empezar o completar los 30 tomos, este puede ser un buen momento para hacerlo antes de posibles alzas de precio o escasez en algunos volúmenes.

