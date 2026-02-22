VIDEO: Así fue el primer concierto de la gira de despedida de Megadeth; este fue el setlist

Megadeth es una de las bandas de metal más populares en la historia del género, quienes con sus canciones lograron que cientos de aficionados pudieran volverse fans de esta agrupación. Pese a eso, tras varios años de historia, han decidido despedirse de sus seguidores por todo lo alto con una gira en donde quieren darlo todo en el escenario, antes de su separación definitiva.

Hace unos meses, se dio a conocer que la banda ya estaba lista para dar inicio a su gira de despedida, en donde van a visitar a varios países del mundo. Sus primeras presentaciones fueron en Canadá, en donde tocaron varios de sus clásicos más populares y también otros que se estrenaron en los últimos meses en sus plataformas de streaming.

Leer más: Esta es la grave enfermedad que sufre Dave Mustaine, de Megadeth: ¿Es su motivo de retiro?

¿Cuáles son las canciones que canta Megadeth en su gira de despedida?

Según dieron a conocer los asistentes al primer concierto de despedida de la banda de metal, los artistas en total tocaron 18 canciones, en donde se incluyeron canciones como ‘Symphony of Destruction’ y ‘Hangar 18’. El show lo empiezan con ‘Tipping Point’, el primer sencillo del LP de la agrupación.

Además, en varios momentos se pueden escuchar las palabras de Dave Mustaine, quien en el 2025 aseguró que ya era el momento perfecto para poner punto final a la banda y despedirse. De hecho, mencionó que se encuentra sufriendo a causa de una fuerte enfermedad, en donde en ocasiones mover sus manos para tocar guitarra puede ser muy doloroso.

Seguir leyendo: Dave Mustaine reveló cuándo será su retiro de la música con Megadeth: “No voy a parar antes”

Por eso, el líder de Megadeth quiere disfrutar de todo lo que será esta gira de despedida, en donde su mano puede estar con un daño del 95%, pero aún responde. También, planteó que por ahora no está dispuesto a operarse, pero sí cree que en un futuro se va a sentir más preparado para todo esto.

Setlist del concierto de despedida

Tipping Point Dread and the Fugitive Mind Hangar 18 Angry Again Wake Up Dead In My Darkest Hour I Don’t Care Sweating Bullets Tornado of Souls Trust Let There Be Shred Skin o’ My Teeth Poison Was the Cure Dystopia Mechanix Peace Sells Symphony of Destruction Holy Wars… The Punishment Due

Megadeth se va a presentar en Bogotá, Colombia, el próximo 26 y 27 de abril del 2026; se espera que se repita gran parte de las canciones. Pero aún no se sabe si van a tener una sorpresa especial en cada uno de sus shows.