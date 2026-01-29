PlayStation reveló 4 videojuegos gratis para el mes de febrero: ‘Undisputed’ y más joyas

PlayStation es una de las franquicias más grandes de la actualidad en el mundo del ‘gaming’. Miles de personas han disfrutado a lo largo de la historia con consolas o títulos pertenecientes a esta organización.

Aun con el paso de los años, varios fanáticos siguen siendo fieles a esta empresa, incluso por encima de otras de renombre como lo son Xbox, o Nintendo.

Parte de esta fidelidad se debe a la calidad que ofrece PlayStation, pero también a ciertos regalos o beneficios que dan desde Sony hacia sus usuarios o fanáticos.

Muestra de ello son los videojuegos gratis que ofrece PlayStation cada mes. De hecho, desde Sony ya revelaron 4 títulos totalmente libres de costo para febrero, y aquí se los detallamos.

Los videojuegos gratis de PlayStation para febrero

Mes tras mes, PlayStation disfruta de una cantidad enorme de usuarios y suscriptores para sus servicios. Sony es sumamente reconocida por sus consolas, pero, también por otros aspectos clave.

Uno de ellos es, por supuesto, su suscripción a PlayStation Plus, un servicio que brinda una cantidad enorme de beneficios para los amantes del ‘gaming’.

Gracias a este servicio, puede acceder a partidas en línea, pero también a otros aspectos como videojuegos gratis.

Mes tras mes, PlayStation regala entre 3 y 4 videojuegos gratis, los cuales, gracias a esta suscripción, puede agregar a su biblioteca para disfrutarlos.

En febrero esto, por supuesto, no será la excepción, e incluso promete grandes emociones con 4 títulos brillantes revelados hace pocas horas.

Estos son:

Undisputed

Subnautica: Below Zero

Ultros

Ace Combat 7: Skies Unknown

Cada uno de estos títulos pueden ser disfrutados en PlayStation 4 y 5, siempre que cuente con una suscripción mensual a PlayStation Plus.

Estos títulos estarán disponibles desde el próximo mes de febrero, mientras que los otorgados en enero también se mantendrán libres por algunos días. Los videojuegos de inicio de año son los siguientes:

Need for Speed Unbound

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

¿Cuánto cuesta la suscripción a PS Plus?

Si desea disfrutar de estos títulos, les contamos que debe tener PlayStation Plus. Los costos de cada uno de los niveles de esta suscripción popular en el mundo ‘gaming’ son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares