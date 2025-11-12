Estos son los juegos que van a llegar en noviembre a Play Station Plus; hay varias sorpresas

Ya se dieron a conocer todas las novedades que van a llegar para Play Station Plus en este nuevo mes de noviembre, por lo que cientos de personas están a la expectativa de todo lo que serán los juegos que van a poder rescatar durante este periodo. Todo esto, después de que se diera a conocer que definitivamente GTA no va a llegar en el 2025, por lo que habrá que esperar hasta noviembre del 2026 si lo que quieres es seguir disfrutando de esta saga.

Por lo que si usted es un usuario de PS Plus Extra, PS5 o PS4, le vamos a dar a conocer cuáles son todos los juegos que van a poder disfrutar los amantes de Sony desde el próximo 18 de noviembre del 2025. Hay varias novedades y para todos los gustos, por lo que según lo que le llame su atención, va a poder jugar todos estos nuevos títulos.

Nuevos juegos en Play Station Plus para noviembre 2025

GTA 5 – Disponible para Play Station 5 y 4

Pacific Dirve – Disponible para Play Station 5

Still Wakes the Deep – Disponible para Play Station 5

The Talos Principle 2 – Disponible para Play Station 5

Monster Jam Showdown – Disponible para Play Station 5 y 4

Thank Goodness You’re Here – Disponible para Play Station 5 y 4

Insurgency: Sandstorm – Disponible para Play Station 5 y 4

Moto GP 25 – Disponible para Play Station 5 y 4

Tomb Raider: Edición Aniversary – Disponible para Play Station 5 y 4

Hay que tener en cuenta que para poder acceder a estos juegos debe tener el servicio de suscripción mensual de Play Station para que pueda obtener todos los beneficios exclusivos y los descuentos en algunos juegos. De lo contrario, no va a poder jugar ninguno de los nuevos títulos, ni mucho menos acceder a nuevas compras.

La gran sorpresa para noviembre es el regreso de Gran Theft Auto V que regresa recargado para una nueva edición en Play Station 5. Este juego es una combinación entre la acción, la conducción y poder superar todos los obstáculos en una nueva locación, Los Santos.

Además, tienen la oportunidad de poder jugar online con amigos para poder hacer de la experiencia algo mucho mejor. El juego viene con varias actualizaciones que lograron sorprender a todos los fans y ofrece una experiencia nueva.