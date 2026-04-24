Los resultados que necesita Millonarios para clasificar a PlayOffs: el ‘embajador’ saca cuentas

Millonarios consiguió un triunfo clave el pasado 23 de abril. Los dirigidos por Fabián Bustos consiguió un triunfo clave sobre Deportes Tolima, con el que aseguró llegar con vida a la última fecha del todos contra todos.

Los capitalinos derrotaron por 2-0 al ‘pijao’, y demostraron que siguen con posibilidades de clasificar a la próxima ronda del fútbol colombiano.

Aunque el ‘embajador’ está en puestos de clasificación, aun debe sacar cuentas para conocer los resultados que le pueden permitir ganar su lugar en la siguiente fase.

Así quedó la tabla tras la victoria de Millonarios

Millonarios demostró su potencial deportivo nuevamente em la Liga BetPlay 2026-I. El equipo capitalino estaba en una posición comprometida para llegar a la próxima fase del fútbol colombiano.

Luego de igualar frente a Santa Fe y caer derrotado ante América de Cali, Millonario complicós varios de los escenarios de su posible clasificación.

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Varios fanáticos se habían resignado. Sin embargo, el ‘albiazul’ logró demostrar que mantiene sus esperanzas al derrotar por 2-0 al Deportes Tolima.

Ante esto, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 40 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 31 puntos

4- Deportes Tolima – 30 puntos

5- América de Cali – 30 puntos

6- Once Caldas – 29 puntos

7- Independiente Santa Fe – 26 puntos

8- Millonarios – 25 puntos

9- Inter de Bogotá – 25 puntos

10- Deportivo Cali – 23 puntos

11- Independiente Medellín – 23 puntos

12- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

13- Rionegro Águilas – 22 puntos

14- Llaneros – 21 puntos

15- Fortaleza – 19 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17- Alianza – 15 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 14 puntos

19- Boyacá Chicó – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Los resultados que necesita Millonarios para clasificar

Aunque el panorama de Millonarios se muestra favorecedor, aun quedan resultados que debe esperar para facilitar sus opciones.

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El equipo ‘embajador’ deberá vencer a Alianza en su última fecha a como dé lugar. Sin embargo, el equipo de la capital tiene un partido más que varios de sus perseguidores.

Por ello, Millos deberá esperar caídas de Atlético Bucaramanga ante Jaguares de Córdoba, Deportivo Cali ante el América, Independiente Medellín ante Fortaleza, Rionegro Águilas ante Once Caldas e Inter de Bogotá ante Boyacá Chicó.

Todo se definirá entre el 29 de abril y el 2 de mayo, cuando se lleve a cabo la última jornada.