Los partidos de HOY 21 de junio de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿España suma los primeros 3 puntos?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue el rumbo de su fase de grupos. Este torneo ha presentado varios momentos llenos de emoción, en los que se han encantado a miles de fanáticos alrededor de todo el planeta.

El balompié ha brillado, incluso con varios seleccionados que han resaltado como candidatos para alzarse como los nuevos campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Este próximo 21 de junio volverá a darse con una cantidad enorme de emociones, en los que habrá grandes emociones, incluidas dos selecciones que buscarán su primera victoria.

Los partidos de HOY 21 de junio de la Copa Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encantado a todo el público a nivel internacional. Esta competencia resalta, sobre todo por la manera en que ha presentado partidos imperdibles llenos de goles.

En este 21 de junio todo se prepara para darse de la misma manera, sobre todo con 2 selecciones que saldrán sedientas de victoria, luego de haber quedado a deber en su debut en la cita mundialista.

Para este domingo, se dará el gran regreso del grupo H, donde España y Uruguay pretenden conseguir su primer triunfo en este torneo.

Luego de haber igualado frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, ambos equipos confían en poder lograr 2 victorias que les permitan tomar la rienda del grupo, y confirmar su posición favorable para llegar a ser parte de los dieciseisavos de final de esta gran competencia.

Del mismo modo, Francia volverá a buscar pisar fuerte en el torneo internacional, en lo que será un choque imperdible ante el combinado de Irak.

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Por último, la gran jornada será cerrada por la Nueva Zelanda de Tim Payne, que buscará sumar de a 3, cuando se mida al combinado de Egipto.

La programación completa de este 21 de junio es la siguiente:

España vs Arabia Saudita – 11:00 a.m. – WinSports y DSports

Bélgica vs Irán – 2:00 p.m. – DSports, Gol Caracol y WinSports

Uruguay vs Cabo Verde – 5:00 p.m. – DSports

Nueva Zelanda vs Egipto – 8:00 p.m. – DSports

Estos partidos marcarán la continuación de una fecha 2 que ha dejado gran emoción, y que incluso empieza a perfilar a los primeros clasificados a dieciseisavos de final.