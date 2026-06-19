La selección de Canadá sufrió un duro golpe en su camino por la Copa Mundial FIFA 2026 luego de que uno de sus jugadores protagonizara una impactante lesión durante el encuentro frente a Qatar. La acción, que ocurrió en pleno partido y dejó en silencio a compañeros y aficionados, obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico.

Las imágenes del momento se han viralizado en redes sociales debido a la gravedad del incidente, mientras se confirma que el futbolista no podrá continuar en la competición. Mira el video de la escalofriante jugada y conoce los detalles de su estado de salud.

Lea también: ¿Neymar no jugará la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026? Últimos exámenes no serían favorables

VIDEO: escalofriante lesión de jugador de Canadá

El encuentro entre Canadá vs. Qatar en la segunda ronda de fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 ha dejado una terrible lesión. El encuentro ha sido tenso, pues a penas en el minuto 35, Homam El-Amin del equipo visitante fue expulado tras cometer dura infracción. De esta manera, el combinado asiático quedó con tan solo 10 jugadores en cancha.

El primer tiempo finalizó 3 a 0 y, tan solo al minuto 52 se vivió uno de los hechos más escalofriantes del campeonato de futbol más importante. El centro campista Assim Madibo competió una terrible falta por al que recibió roja directa. La lamentable noticia es que Ismaël Koné, hombre que recibió el golpe, se perderá lo que queda de la Copa Mundial FIFA 2026, tras una fractura que fue visible ante todos.

DURA LESIÓN DE KONÉ El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Le puede interesar: ‘Dibu’ Martínez sufre grave lesión a pocos días del Mundial 2026: ¿Argentina se queda sin arquero?

Según lo confirmado por los comentaristas deportivos, el jugador sufrió una fractura en la tibia y otra fractura en la fíbula. Muy probablemente el jugador quedé por fuera de las canchas lo que resta del año mientras logra su recuperación.

Sin duda, la jugada fue rechazada por todos los internautas, quienes no dudaron en reaccionar al acontecimiento vivido. Estas fueron algunas de las reacciones: