Él es el famoso director técnico de Uzbekistán: Ganó el Balón de Oro y fue campeón del mundo

Mientras todas las miradas están puestas en el debut de Colombia frente a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay un nombre que también genera curiosidad entre los aficionados: el del director técnico de la selección asiática. Se trata de una auténtica leyenda del fútbol mundial, un exjugador que conquistó el Balón de Oro y levantar la Copa del Mundo con su selección.

Ahora, desde el banquillo, busca hacer historia con Uzbekistán y convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo. Recordemos que este es la primera vez que el equipo asiático se va a presentar en una Copa Mundial, por lo que tener un director técnico que conózca del campeonato es una de las mejores opciones.

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¿Quién es el director técnico de Uzbekistán?

El director técnico de la selección de fútbol de Uzbekistán es el exfutbolista y campeón del mundo italiano Fabio Cannavaro. Durante su exitosa carrera defendió los colores de clubes como Napoli, Parma, Juventus e incluso el Real Madrid, donde se consolidó como uno de los defensores más destacados de su generación.