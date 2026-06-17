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Fabio Cannavaro | Créditos: Getty Images

Él es el famoso director técnico de Uzbekistán: Ganó el Balón de Oro y fue campeón del mundo

Uzbekistán debutará en su primer Mundial y tendrá como director técnico a un gran conocedor del campeonato.

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Mientras todas las miradas están puestas en el debut de Colombia frente a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay un nombre que también genera curiosidad entre los aficionados: el del director técnico de la selección asiática. Se trata de una auténtica leyenda del fútbol mundial, un exjugador que conquistó el Balón de Oro y levantar la Copa del Mundo con su selección.

Ahora, desde el banquillo, busca hacer historia con Uzbekistán y convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo. Recordemos que este es la primera vez que el equipo asiático se va a presentar en una Copa Mundial, por lo que tener un director técnico que conózca del campeonato es una de las mejores opciones.

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¿Quién es el director técnico de Uzbekistán?

El director técnico de la selección de fútbol de Uzbekistán es el exfutbolista y campeón del mundo italiano Fabio Cannavaro. Durante su exitosa carrera defendió los colores de clubes como Napoli, Parma, Juventus e incluso el Real Madrid, donde se consolidó como uno de los defensores más destacados de su generación.

En 2006, se consagró campeón del mundo con la selección de Italia, en una temporada inolvidable en la que también alcanzó los máximos reconocimientos individuales. Ese mismo año, Fabio Cannavaro fue galardonado con el Balón de Oro y elegido Jugador Mundial de la FIFA, consolidándose como uno de los defensores más destacados de la historia del fútbol.

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A partir del 2025 asumió la dirección técnica Uzbekistán, prometiendo poner sus conocimientos y experiencia para que el país asiático pueda triunfar en su primera participación en la Copa Mundial. Su debut lo hará este miércoles 17 de junio frente a la Selección Colombia en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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