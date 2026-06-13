Los mejores memes que dejó la goleada de Estados Unidos a Uruguay en el Copa Mundial FIFA 2026

La goleada de Estados Unidos sobre Uruguay en la Copa Mundial FIFA 2026 dejó una avalancha de reacciones en redes sociales. Como suele ocurrir tras los resultados más sorpresivos o contundentes del torneo, los internautas no tardaron en sacar a relucir su creatividad con memes que hicieron reír a miles de aficionados.

Desde burlas por el marcador hasta referencias a jugadores y momentos del partido, estos fueron algunos de los memes más virales que dejó el encuentro.

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Los mejores memes de la goleada de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos dejó este viernes su tarjeta de presentación con una goleada, la primera del Mundial 2026 a Paraguay. El equipo anfitrión sorprendió con un marcador de 4 – 1, una exhibición de poder en el comienzo de la acción en el Grupo D que de paso tiene al primer goleador, Folarin Balogun, con 2.

A nivel futbolístico, los aficionado no han tenido a Estados Unidos como un gran referente, por lo que su goleada a Paraguay dejó a todos boquiabiertos. Entre comparaciones con el equipo brasileño y descripciones chistosas, estos fueron las mejores reacciones que dejaron X (anteriormente Twitter).

Estados Unidos se volvió bueno o Paraguay está jugando muy mal pic.twitter.com/QrIjNYHL0O — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) June 13, 2026

Estados Unidos vs Paraguay pic.twitter.com/mR78JFSoLa — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) June 13, 2026

Toda Latinoamérica viendo que Paraguay se dejo meter 4 goles de Estados Unidos:pic.twitter.com/V9GrBfuxMl — ItzCarlos (@Balatreado) June 13, 2026

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“Como van a sufrir por una Selección que no es la de ustedes” Los que confiaban en Paraguay viendo que se está comiendo una goleada con Estados Unidospic.twitter.com/LQna8ZiRTd — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) June 13, 2026

Los jugadores de Estados Unidos de la nada pic.twitter.com/XhSJN4JI7H — Álex (@LxoMessismoFCB) June 13, 2026

Los jugadores de Estados Unidos de la nada pic.twitter.com/XhSJN4JI7H — Álex (@LxoMessismoFCB) June 13, 2026

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¿Cuándo son los próximos partidos de Estados Unidos en el Mundial 2026?

El equipo estadounidense volverá a las canchas el próximo viernes 19 de junio en un encuentro contra Australia a las 2:00 p.m. hora Colombia. Finalmente, cerrará la fase de grupos el jueves 25 del mismo mes en un encuentro contra Turquía a las 9:00 p.m. hora Colombia.