Los mejores memes del insólito empate entre España y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cabo Verde logró una hazaña histórica ante España este 15 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los africanos dejaron un gran esfuerzo en la cancha para defender, y lograr un empate a 0 totalmente inesperado.

A pesar de los esfuerzos de los ibéricos, y los ingresos de Lamine Yamal y Nico Williams, España no pudo romper el cerrojo y suma solo 1 punto en esta primera fecha del torneo mundialista.

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Claramente las redes sociales no perdonaron a España, y de hecho hubo varios memes que aprovecharon esto para ir en contra de uno de los favoritos a ganar el torneo. Aquí les tenemos los mejores.

Los mejores memes del empate de Cabo Verde contra España

Sin lugar a dudas, la hazaña de Cabo Verde este 15 de junio no pasará desapercibida en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este equipo consiguió su primer punto en la historia del torneo, y lo hizo con un empate insólito ante España.

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Cabo Verde logró defender de forma impecable su arco, y a pesar de varios acercamientos pudo conseguir el empate.

Las redes sociales se llenaron de memes que apuntaron en contra de España, y empiezan a decir que no van a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

España cada vez que llega a la portería rival. pic.twitter.com/ZAV3woTA6X — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) June 15, 2026

Me destruye que los de Cabo Verde están los 11 tipos metidos abajo del arco mirando así como España mueve la pelota de lado a lado pic.twitter.com/3s8KoDjcUR — Micha (@ElMichalito) June 15, 2026

El portero de Cabo Verde viendo como España lleva 3345 pases en 15 minutos al borde del área pic.twitter.com/mPpuHsQAJJ — Coqueliner (@Hoodison_) June 15, 2026

-Les aposte 5 a 0, van a hacer un gol en algun momento?



-España:…pic.twitter.com/EyHo8zKg3L — La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) June 15, 2026

Yo: vengo horrible en el prode pero al menos hoy con España tengo un puntito asegurado



Los defensores de Cabo Verde: pic.twitter.com/dANSQ8NDwU — Termontiel (@Termontiel_) June 15, 2026

Puse que España ganaba 5-0 y no le pueden hacer un gol a CABO VERDE pic.twitter.com/dcPpHQZJQo — Ale Bertini (@abertini1) June 15, 2026

Todos: hoy vamos a ver una goleada de España, mínimo 3 goles.



El putísimo portero de Cabo Verde: pic.twitter.com/v08veu6VrI — ceciarmy (@ceciarmy) June 15, 2026

Lo pibes festejando el empate de cabo verde a españa:pic.twitter.com/mkCIQz5hUY — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 15, 2026

*Yo pongo en el prode que España le gana 5-0 a Cabo Verde*



El arquero de Cabo Verde de la nada misma:pic.twitter.com/pOGfqXB0H3 — Joaconel. (@Joaconel) June 15, 2026

España 0-0 Cabo verde.



Me llamaron loco, les avisé que tengan cuidado hace meses. En este Mundial todo puede pasar. pic.twitter.com/A2od7RyV2U — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 15, 2026

Cabo verde le empato a españa:pic.twitter.com/NtgIlA8xoI — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 15, 2026

Nos vendieron a España como el candidato fijo a quedar campeón del mundo y arrancaron siendo esto : pic.twitter.com/u4BE5b8yQi — Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 15, 2026

"El Mundial es una Eurocopa con Argentina y Brasil"

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ofcV6NJDfa — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) June 15, 2026

UN PAIS QUE ESTÁ CONFORMADO POR 10 ISLAS LE ACABA SACAR UN EMPATE A ESPAÑA.



BENDITO Y HERMOSO FÚTBOL.pic.twitter.com/elQg2x6on9 — Tottenham Bolivia 🇧🇴 (@SpursBol) June 15, 2026

El próximo partido de España será el 21 de junio, cuando se mida a Arabia Saudita. Por otro lado, su cierre de la fase de grupos será ante Uruguay, en un partido que parecerá ser definitorio luego de este inesperado empate en el debut de ‘La Roja’ en la Copa Mundial de la FIFA 2026.