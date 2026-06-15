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Los mejores memes del insólito empate entre España y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lamine Yamal // Crédito: Getty Images y tomado de X @SpursBol.

Los mejores memes del insólito empate entre España y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026

A España no le alcanzó con la posesión e igualó ante Cabo Verde en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Andrés Contreras
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Cabo Verde logró una hazaña histórica ante España este 15 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los africanos dejaron un gran esfuerzo en la cancha para defender, y lograr un empate a 0 totalmente inesperado.

A pesar de los esfuerzos de los ibéricos, y los ingresos de Lamine Yamal y Nico Williams, España no pudo romper el cerrojo y suma solo 1 punto en esta primera fecha del torneo mundialista.

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Claramente las redes sociales no perdonaron a España, y de hecho hubo varios memes que aprovecharon esto para ir en contra de uno de los favoritos a ganar el torneo. Aquí les tenemos los mejores.

Los mejores memes del empate de Cabo Verde contra España

Sin lugar a dudas, la hazaña de Cabo Verde este 15 de junio no pasará desapercibida en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este equipo consiguió su primer punto en la historia del torneo, y lo hizo con un empate insólito ante España.

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Cabo Verde logró defender de forma impecable su arco, y a pesar de varios acercamientos pudo conseguir el empate.

Las redes sociales se llenaron de memes que apuntaron en contra de España, y empiezan a decir que no van a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El próximo partido de España será el 21 de junio, cuando se mida a Arabia Saudita. Por otro lado, su cierre de la fase de grupos será ante Uruguay, en un partido que parecerá ser definitorio luego de este inesperado empate en el debut de ‘La Roja’ en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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