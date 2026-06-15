Los mejores memes del insólito empate entre España y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026
A España no le alcanzó con la posesión e igualó ante Cabo Verde en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A España no le alcanzó con la posesión e igualó ante Cabo Verde en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Cabo Verde logró una hazaña histórica ante España este 15 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los africanos dejaron un gran esfuerzo en la cancha para defender, y lograr un empate a 0 totalmente inesperado.
A pesar de los esfuerzos de los ibéricos, y los ingresos de Lamine Yamal y Nico Williams, España no pudo romper el cerrojo y suma solo 1 punto en esta primera fecha del torneo mundialista.
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Claramente las redes sociales no perdonaron a España, y de hecho hubo varios memes que aprovecharon esto para ir en contra de uno de los favoritos a ganar el torneo. Aquí les tenemos los mejores.
Sin lugar a dudas, la hazaña de Cabo Verde este 15 de junio no pasará desapercibida en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este equipo consiguió su primer punto en la historia del torneo, y lo hizo con un empate insólito ante España.
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Cabo Verde logró defender de forma impecable su arco, y a pesar de varios acercamientos pudo conseguir el empate.
Las redes sociales se llenaron de memes que apuntaron en contra de España, y empiezan a decir que no van a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.
España cada vez que llega a la portería rival. pic.twitter.com/ZAV3woTA6X— Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) June 15, 2026
Me destruye que los de Cabo Verde están los 11 tipos metidos abajo del arco mirando así como España mueve la pelota de lado a lado pic.twitter.com/3s8KoDjcUR— Micha (@ElMichalito) June 15, 2026
El portero de Cabo Verde viendo como España lleva 3345 pases en 15 minutos al borde del área pic.twitter.com/mPpuHsQAJJ— Coqueliner (@Hoodison_) June 15, 2026
-Les aposte 5 a 0, van a hacer un gol en algun momento?— La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) June 15, 2026
-España:…pic.twitter.com/EyHo8zKg3L
Yo: vengo horrible en el prode pero al menos hoy con España tengo un puntito asegurado— Termontiel (@Termontiel_) June 15, 2026
Los defensores de Cabo Verde: pic.twitter.com/dANSQ8NDwU
Puse que España ganaba 5-0 y no le pueden hacer un gol a CABO VERDE pic.twitter.com/dcPpHQZJQo— Ale Bertini (@abertini1) June 15, 2026
Todos: hoy vamos a ver una goleada de España, mínimo 3 goles.— ceciarmy (@ceciarmy) June 15, 2026
El putísimo portero de Cabo Verde: pic.twitter.com/v08veu6VrI
Lo pibes festejando el empate de cabo verde a españa:pic.twitter.com/mkCIQz5hUY— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 15, 2026
*Yo pongo en el prode que España le gana 5-0 a Cabo Verde*— Joaconel. (@Joaconel) June 15, 2026
El arquero de Cabo Verde de la nada misma:pic.twitter.com/pOGfqXB0H3
España 0-0 Cabo verde.— LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 15, 2026
Me llamaron loco, les avisé que tengan cuidado hace meses. En este Mundial todo puede pasar. pic.twitter.com/A2od7RyV2U
Cabo verde le empato a españa:pic.twitter.com/NtgIlA8xoI— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 15, 2026
Nos vendieron a España como el candidato fijo a quedar campeón del mundo y arrancaron siendo esto : pic.twitter.com/u4BE5b8yQi— Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 15, 2026
"El Mundial es una Eurocopa con Argentina y Brasil"— Al Angulo TV (@AIAnguloTV) June 15, 2026
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ofcV6NJDfa
UN PAIS QUE ESTÁ CONFORMADO POR 10 ISLAS LE ACABA SACAR UN EMPATE A ESPAÑA.— Tottenham Bolivia 🇧🇴 (@SpursBol) June 15, 2026
BENDITO Y HERMOSO FÚTBOL.pic.twitter.com/elQg2x6on9
El próximo partido de España será el 21 de junio, cuando se mida a Arabia Saudita. Por otro lado, su cierre de la fase de grupos será ante Uruguay, en un partido que parecerá ser definitorio luego de este inesperado empate en el debut de ‘La Roja’ en la Copa Mundial de la FIFA 2026.