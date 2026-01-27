Los detalles que pocos notaron del nuevo tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: ¿Cuándo saldrá esta película?

‘Super Mario Galaxy’ se convirtió en tendencia en las últimas horas alrededor del mundo. Esta icónica producción emocionó a todos sus fans, luego de que se lanzara el primer tráiler de esta película, con grandes sorpresas incluidas.

Este ‘film’ funciona como secuela de ‘Super Mario Bros’, la película que enamoró a los amantes del ‘gamer’ y las películas desde su lanzamiento en 2023.

Tal y como lo logró la primera película, esta nueva producción emocionó a todos los fans de este icónico videojuego, sobre todo por varios detalles que pocos notaron. Para que no se pierda ni una referencia, aquí les tenemos varios de ellos.

Los detalles que pocos notaron en el tráiler

En el último tiempo varios videojuegos han llegado a la industria de la gran pantalla. Distintos títulos han contado con películas temáticas para el agrado de todos sus fanáticos en el cine.

Por un lado, algunos títulos han dejado que desear, pero, otros han contado con éxito inimaginable. Justamente, ‘Super Mario Bros’ es un claro ejemplo del segundo caso.

Esta película emocionó a miles, y desde entonces, sus fans esperaron de manera recurrente por una secuela. Luego de mucha espera, este 2026 será el año.

‘Super Mario Galaxy’ lanzó su primer tráiler y presentó grandes detalles referentes al juego. En esta producción destacan varios aspectos referentes a esta saga.

Algunas de ellas y los videojuegos referenciados fueron:

Mario y Luigi con el traje de fuego (Super Mario Bros)

La primera aparición de Yoshi y Birdo

Luigi con su traje de Rana (Super Mario Bros 3)

La aparición del T-Rex (Super Mario Odyssey)

Baby Mario y Baby Luigi (Super Mario World 2: Yoshi’s Island)

Lakitu (Super Mario Bros)

Motos de Mario Kart

Mouser (Super Mario Bros 2)

Tostarenos (Super Mario Odyssey)

Pirámide Invertida (Super Mario Odyssey)

Cada uno de estos detalles pueden ser observadas en en el tráiler de la película, el cual le dejamos a continuación:

¿Cuándo saldrá ‘Super Mario Bros Galaxy?

Si es un fanático apasionado de este videojuego y quiere ver ‘Super Mario Bros Galaxy’, les contamos que la salida de esta producción está bastante cerca.

Esta película saldrá el próximo 1 de abril de 2026, en lo que será una fecha imperdible para los fans del cine y los videojuegos.