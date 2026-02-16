Esta es la grave enfermedad que sufre Dave Mustaine, de Megadeth: ¿Es su motivo de retiro?

Dave Mustaine y Megadeth han sido dos de los nombres protagonistas de la industria del metal durante este 2026. El icónico guitarrista ha liderado esta banda desde sus inicios, sin embargo, este año ha llegado el final de ese extenso camino.

Megadeth anunció su retiro, junto a un disco de despedida y una gira que presentará sus grandes éxitos por última vez alrededor de todo el mundo.

Aun así, este retiro generó gran emotividad en sus fanáticos, y ciertas dudas respecto a las razones de fondo por las cuales se llevaba a cabo.

No obstante, Dave Mustaine reveló cualquier tipo de rumor recientemente, luego de que revelara que sufre una grave enfermedad, la cual le impediría tocar.

Dave Mustaine reveló que sufre grave enfermedad

Para nadie es un secreto que Dave Mustaine es una de las mayores leyendas del metal. Este legendario guitarrista ha enamorado a varios fans con su poder, y el thrash metal como bandera principal de su icónico estilo.

Este talento le ha valido a Mustaine para acumular una extensa trayectoria de ‘riffs’ y éxitos históricos legendarios. Sin embargo, estos años detrás de la guitarra estarían cerca de acabar.

En una conversación con Primordial Radio, Mustaine reveló que sufre de contractura de Dupuytren, lo que dejará a sus manos incapacitadas de tocar.

Dicha afectación en su mano le impediría tocar, y de hecho, esto se suma a una artritis severa que afecta la manera de tocar de Mustaine.

El propio artista reveló que estas afectaciones ya están haciendo estragos. Mustaine habría sufrido de graves dolores e incomodidades para tocar durante el último disco de Megadeth.

Esta habría sido una de las razones por las que Megadeth optó por lanzar este disco como su final, y así dar paso al retiro de una de las bandas más grandes del thrash metal.

Dave Mustaine también reveló que llegó a pensar en buscar un reemplazo desde la guitarra, con el objetivo de poder continuar. Aun así, el guitarrista eligió la filosofía de “tocar hasta que no pueda más”.

De esta forma, Mustaine llevará su cuerpo al límite durante la gira, para así despedirse por todo lo alto de su gran público, en una gira que incluirá 2 shows en Bogotá los días 26 y 27 de abril.