La canción de Metallica dedicada a la tristeza: puede ayudarlo a sentirse inspirado e identificado

Metallica es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes en la historia del metal. James Hetfield logró hacer de esta una de las agrupaciones más icónicas de la historia, gracias a su liderazgo y el talento de sus compañeros.

Este grupo logró enamorar a miles de fanáticos alrededor del mundo, gracias a su peso jerárquico, y su capacidad de componer canciones totalmente brillantes.

Gracias a sus letras y sonidos, Metallica ha acompañado a miles de seguidores por décadas, al punto de convertrise en su banda sonora para el día a día.

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A partir de esto, en muchas ocasiones, Metallica ha funcionado como un bálsamo de calma para muchos problemas y preocupaciones presentes en la vida cotidiana. De hecho, en este caso le hablaremos sobre una canción que puede ayudarlo a sentirse identificado cuando esté triste.

La canción de Metallica dedicada a la tristeza

Metallica ha destacado por varios años con su potencia. La fuerza de este grupo es indudable, pero, a pesar de esto, también ha logrado llegar al corazón de sus seguidores, sobre todo por letras conmovedoras.

‘Fade to Black’, por supuesto, es un gran ejemplo. No obstante, hay más canciones en las que Metallica dejó ver su lado más emotivo y profundo.

Varias de ellas relatan el lado más oscuro de la vida, y aunque puedan ser duras de escuchar, pueden permitirle sentirse identificado en malos momentos.

Hay una canción que trata justamente sobre la tristeza y la frustración al no poder cumplir con las expectativas de la sociedad, y las dificultades de no poder ser de manera libre.

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Escuchar este éxito lo puede ayudar a sentirse identificado y aliviado, sobre todo en un mal momento. Para mayor entendimiento sobre esta canción, aquí les dejamos la letra completa en español.

La letra de ‘The Unforgiven’ en español

Nueva sangre se une a esta tierra

Y, rápidamente, está sometido

A través de una constante y dolorosa desgracia

El joven aprende sus reglas

Con el tiempo, el joven se atrae

Ser el chivo expiatorio hizo mal

Privados de todos sus pensamientos

El joven lucha una y otra vez, es conocido

Oh, se aseguró a si mismo

Que nunca desde este día

Le quitarán su voluntad

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

Dedican sus vidas

Para acabar todo de él

Intenta complacerlos a todos

Este hombre está amargado

A lo largo de su vida la misma

Ha luchado constantemente

Esta pelea no puede ganar

Un hombre cansado, al que ya no le importa

El viejo entonces se prepara

Para morir lamentablemente

Ese viejo soy yo, sí

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca fui, nunca vi

No veré lo que pude haber sido

(X3)

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Nunca libre, nunca yo

Así que te nombro imperdonable, oh, oh

Lo que he sentido, lo que he sabido

Nunca brillé en lo que he mostrado

Me etiquetaste, yo te etiquetaré

Así que te nombro imperdonable

(X2)

Nunca libre, nunca yo

Así que te nombro imperdonable