El balón oficial del Mundial 2026 llegó al espacio para un experimento científico

La ciencia y el fútbol se unieron más allá de la atmósfera terrestre. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el adidas Trionda, fue enviado a la Estación Espacial Internacional como parte de una investigación enfocada en comprender mejor el impacto del equilibrio en el rendimiento de los balones de fútbol.

Los ingenieros deportivos trabajan constantemente para que las pelotas se comporten de manera predecible durante los partidos. Para lograrlo, estudian y optimizan aspectos como el centro de masa y el equilibrio, factores que influyen directamente en la trayectoria y estabilidad del balón.

Durante la misión, el equipo de la Estación Espacial Internacional recreó un experimento realizado originalmente en 2019. Utilizando el adidas Trionda, los investigadores demostraron los efectos que puede generar un buen o un mal equilibrio en una pelota de fútbol, aprovechando las condiciones de microgravedad para observar con mayor claridad estos comportamientos.

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El impacto de los hallazgos

Los resultados de estas pruebas han contribuido a ampliar el conocimiento sobre cómo la tecnología incorporada en los balones modernos, como los sensores utilizados durante los partidos, puede afectar su desempeño en el terreno de juego.

Este tipo de estudios permite a ingenieros y fabricantes comprender mejor la interacción entre los componentes internos del balón y su comportamiento durante el juego, con el objetivo de mantener la precisión y consistencia que exige el fútbol de alto nivel.

¿Cómo va el Mundial 2026?

El experimento adquiere una relevancia especial al realizarse en el año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras las selecciones compiten por avanzar en la fase de grupos, la ciencia también juega un papel importante detrás del espectáculo, contribuyendo al desarrollo de tecnologías que buscan optimizar el rendimiento y la precisión de los implementos utilizados en la cancha.

La presencia del adidas Trionda en la Estación Espacial Internacional demuestra cómo el deporte y la investigación científica pueden trabajar de la mano para seguir perfeccionando cada detalle del juego más popular del mundo.

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