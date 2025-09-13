Estas son las mejores canciones de rock para superar la tusa amorosa; The Scientist de Coldplay en la lista

Si está pasando por un momento de tristeza debido a una desilución de amor, le presentamos cuáles son esas canciones de rock que le ayudarán a entender mejor este momento y le darán un respiro en medio de la tusa. Pero no solo por lo que dicen sus letras, sino también por toda la historia que hay detrás de cada una de estas composiciones que llevan años en la industria.

Por eso, con ayuda de la inteligencia artifical le damos a conocer cuáles son esas tres canciones que más se recomiendan escuchar en este triste momento de su vida. Incluso, hay quienes dicen que con ayuda de la música, pudieron superar estos complejos momentos, en los que las canciones los ayudaron a sacar todo su dolor e ira.

Tres canciones de Rock especiales para superar la tusa

The Scientist – Coldplay: Esta es una de las canciones de amor y desamor que tiene más reproducciones en plataformas digitales. Solo en YouTube cuenta con más de 1299 millones de reproducciones desde su estreno hace aproximadamente 14 años, por lo que se convirtió en uno de los éxitos más importantes de la banda, que es infaltable en sus conciertos.

Según han indicado varios fans de la banda, esta sería una canción especial que lo puede ayudar a desahogarse, por lo que puede llorar y liberar todas sus emociones en tan solo cuatro minutos. Su letra habla sobre el desamor, aceptar que la relación ya se acabó, para aceptar esa nueva realidad.

Angie – The Rolling Stones: Una canción de rock muy clásica, su estreno oficial se dio en 1973, en plataformas digitales hay varias versiones, pero la primera y que para muchos es considerada la original cuenta con más de 79 millones de reproducciones en YouTube.

Es una mezcla de todo lo que necesita una buena canción de rock, pero además cuenta la historia de un amor que sin duda necesita terminar, por lo que tienen que pasar por una dificil despedida que ninguno se espera. Los ritmos pueden ayudarlo a sacar todos esos sentimientos de odio u rencor que dejó esa relación pasada, cuyo final es el que nadie se espera.

I Want to Break Free – Queen: Una canción que tuvo su estreno oficial en 1984 y tiene todos los ritmos clásicos que representa a esta banda desde hace varios años. Su estreno en plataformas digitales se dio hace 11 años y cuenta con un total de 128 millones de reproducciones en YouTube.

Aunque al principio vas a pensar que es una canción llena de emociones y felicidad, después se va a dar cuenta que tan solo habla de la dependencia emocional que debe tener una persona tras finalizar su relación sentimental. Freddie Mercury canta con fuerza sobre el deseo de terminar ese romance para poder seguir con sus vidas por separado.