Durante las décadas de los 70 y 80, el auge del Satanic Panic desató una ola de acusaciones contra varias bandas de rock. Sus canciones fueron señaladas de esconder supuestos mensajes satánicos en sus letras o incluso al reproducir un vinilo hacia atrás. Pero algunas bandas fueron las que se llevaron la peor parte de todo esto.

Aunque muchas de estas teorías carecían de fundamento, lograron generar censura, polémica y miedo alrededor de la música. En esta repasamos cinco canciones de rock que estuvieron en el centro de estas controversias y los motivos por los que fueron señaladas.

Canciones de rock acusadas de esconder mensajes satánicos

‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

En los años 80, un televangelista afirmó que si escuchabas el segmento de “Burst of light” al revés, se podía escuchar: “Here’s to my sweet Satan” (Por mi dul Satanás). Para Robert Plant todo fue ridículo y aseguró que les tomó demasiado tiempo escribir la letra hacia adelante como para preocuparse por cómo sonaba al revés.

‘Hotel California’ – Eagles

Muchos teóricos de la conspiración aseguraron que la canción no se trataba sobre el exceso en California, sino de la iglesia de Satán abandonada y comprada por Anton LaVey. Los Eagles aclararon que es una metáfora sobre el materialismo y el lado oscuro del “Sueño Americano”.

‘Another One Bites the Dust’ – Queen

A esta joya la acusaron de promover el consumo de la marihuana en su letra. Los críticos decían que, al poner la letra atrás, el estribillo decía “It’s fun to smoke marijuana”. Pero la banda reveló que simplemente se trató de una coincidencia fonética. Freddie Mercury estaba más interesado en llenar estadios que en enviar mensajes subliminales.

‘Number of the Beast’ – Iron Maiden

La banda no ayudó mucho con la teoría que se creó con el nombre ni con la portada. Grupos religiosos en EE. UU. quemaron sus discos alegando que la banda era satánica por citar el Libro de las Revelaciones. Steve Harris reveló que escribió la canción sobre una pesadilla que tuvo, así que básicamente es el guión de una película de terror en un sencillo.

‘Highway to Hell’ – AC/DC

Hasta el nombre de la banda fue un blanco de críticas, pues se decía que significaba “Anti-Christ/Devil’s Child”. Por tal motivo, la canción fue vista como un himno de reclutamiento para el infierno. La canción describe lo agotador que es estar de gira constantemente en un autobús, lo cual, para ellos, era “el camino al infierno”.