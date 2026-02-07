La muerte de Brad Arnold, líder y vocalista de 3 Doors Down, ha generado conmoción entre los seguidores del rock a nivel mundial. El cantante venía enfrentando una grave enfermedad, una situación que había sido conocida públicamente en los últimos meses. Le contamos lo que se sabe sobre su fallecimiento y la condición de salud que marcó sus últimos años.

A través de Instagram, la banda 3 Doors Down compartió un comunicado en el que confirmaron la muerte del cantante. Asimsimo, en el mensaje revelaron los motivos, dando a conocer que fue por el fuerte cáncer que estaba enfrentando desde hace varios meses. Le contamos los detalles.

“Con profundo pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años”, escribieron.

¿De qué murió Brad Arnold, líder de 3 Doors Down?

La banda informó que el artista pasó sus últimos momentos en compañía de su esposa y su familia. Su fallecimiento, ocurrido el 7 de febrero de 2026 a causa del cáncer que padecía, enluta hoy a la música y a todos los amantes del rock.

“Acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, después de una valiente batalla contra el cáncer”, escribieron.

Recordemos que, en mayo del 2024 fue el mismo Brad Arnold quien compartió la fuerte enfermedad con la que había sido diagnosticado: carcinoma renal de células claras en estadio 4. El cáncer ya le había hecho metástasis en sus pulmones antes de su muerte.

¿Qué es cáncer renal metástico?

El cáncer renal metastásico es una etapa avanzada del cáncer de riñón en la que las células cancerosas se han propagado desde el riñón a otras partes del cuerpo. Como lo fue en el caso del cantante, que el cáncer llegó a sus pulmones, limitando no solo el órgano principlamente afectado.

Aunque este tipo de enfermedad cuenta con tratamientos que permiten controlar el cáncer, aliviar los síntomas y prolongar la vida, no es curable. Durante más de un año, Brad luchó contra esta dura condición, que lamentablemente le causó la muerte este 7 de febrero.