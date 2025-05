Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, anuncia que padece dura enfermedad y suspenden gira

Brad Arnold es una de las leyendas del rock que ha hecho historia con su agrupación 3 Doors Down. El reconocido vocalista está el centro de atención mediática, pero esta vez no por sus canciones, sino por una noticia que ha conmocionado al mundo de la música y especialmente a sus seguidores.

El estadounidense de 46 años publicó un video en Instagram que causó shock entre sus fans: padece cáncer de riñón y pulmón en etapa 4. Brad dio a conocer que, tras sentirse enfermo desde hace varias semanas, tomó la decisión de someterse a revisión médica, dando con este diagnóstico.

“Hoy les tengo malas noticias. Me diagnosticaron carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar. Está en fase 4, lo cual no es muy bueno”, indicó en el clip que luego fue reposteado en las cuentas oficiales de la agrupación que lidera.

Aunque el diagnóstico puede sonar desalentador, Arnold dejó ver que se siente tranquilo y afirmó que no tiene miedo de lo que pueda pasar. Además, confesó que está listo para enfrentar la enfermedad y de paso, agradeció a su familia y amigos por el apoyo que le han brindado en todo momento.

“Servimos a un Dios poderoso y Él puede superar cualquier cosa. No tengo miedo. Sinceramente no estoy asustado, en absoluto”, confirmó el artista.

Para finalizar su intervención, dejó un mensaje bastante alentador aseverando que enfrentará la situación buscando salir victorioso. Hasta utilizó una de las canciones de 3 Doors Down para encasillar cómo se siente en este momento.

“Creo que It’s not my time es realmente mi canción. ¡Esto será una batalla, así que necesitamos a nuestros guerreros de oración! Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo”, aseguró.

3 Doors Down cancela su gira

Luego del pronunciamiento de Arnold, 3 Doors Down informó también por medio de sus redes sociales, que, dadas las circunstancias, lo más importante en este momento era la pronta recuperación de su vocalista, por lo que la gira que comenzaría el próximo 15 de mayo en Daytona Beach y se extendería hasta finales de agosto por territorio estadounidense queda cancelada.

Todas las fechas y lugares que se encontraban en la página web oficial de la banda han sido eliminadas. Se espera que los propios organizadores de los conciertos de 3 Doors Down informen cómo serán los procesos de devolución del dinero de la boletería.

Asimismo, los fans de la agrupación han mostrado su respeto y completo apoyo a Brad Arnold, en las redes sociales ha quedado plasmado el gran cariño que sienten por el vocalista y esperan una pronta recuperación para él y eso lo han demostrado los cerca de 20 mil comentarios que ha logrado el video desde su publicación.