Murió Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down a sus 47 años; esto se sabe

La música rock está de luto. En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de Brad Arnold, vocalista de la banda estadounidense 3 Doors Down, a los 47 años, una información que ha generado conmoción entre fanáticos y colegas del género. Mientras se multiplican los mensajes de despedida y homenaje, esto es lo que se sabe hasta el momento sobre su muerte y el legado que deja en la historia del rock.

¿De qué murió Brad Arnorld? Esto dijo la banda

A través de redes sociales, la banda 3 Doors Down compartió un emotivo mensaje a anunciando el fallecimiento de Brad Arnold. “Con profundo pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años”.

Seguido a esto revelaron que su muerte se dio a causa del cáncer que padecía, pero que sus últimos momentos los vivió en compañia de su familia.

“Acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, después de una valiente batalla contra el cáncer”, escribieron.

En el mensaje no dudaron en resaltar el gran trabajo que hizo Brad a lo largo de los años, convirtiéndose en un referente para las generaciones que siguieron su vida.

“Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock mainstream, fusionando la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y letras que conectaron con personas comunes. La forma de escribir de Brad se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando lugar a algunos de los éxitos más perdurables de los años 2000, incluido el sencillo que lanzó a la banda a la fama, “Kryptonite”, el cual escribió en su clase de matemáticas cuando tenía solo 15 años. Su música trascendió mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que vivirán mucho tiempo después de los escenarios en los que se presentó”, añadieron en el comunicado.

Por último, la banda expresó su profundo agradecimiento por acompañarlos en este momento tan difícil que atraviesan, pero también respeto a su privacidad.

“Por encima de todo, fue un esposo devoto de Jennifer, y su bondad, humor y generosidad tocaron a todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Quienes estuvieron más cerca de él recordarán no solo su talento, sino también su calidez, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos. La familia agradece profundamente las muestras de amor y apoyo durante este difícil momento y solicita respetuosamente que se respete su privacidad”, concluyeron.

“Será profundamente extrañado y recordado por siempre”, fue la frase con el concluyeron el comunicado.