Estrella de la Selección Colombia sufre importante lesión: ¿Se pierde el Mundial de 2026?

La Selección Colombia continúa su preparación para el Mundial de 2026. El equipo ‘tricolor’ confía en llegar a pleno de forma a este torneo, y demostrar su potencia frente a combinados que lucharán por la máxima corona.

En medio de este contexto, varios de los jugadores del plantel de la ‘tricolor’ están enfocados en demostrar su talento en los clubes.

Más noticias: ¿Cuánto vale Luis Díaz según Transfermarkt? Está entre los 50 futbolistas más caros del mundo

Sin embargo, algunos han tenido pequeños sobresaltos. De hecho, recientemente una importante figura de la ‘tricolor’ sufrió una dura lesión, y aquí les contamos los detalles de su estado de salud.

Figura de la Selección Colombia sufrió importante lesión

La Selección Colombia ha mostrado un buen nivel en los últimos años. Su posición en la tabla de las Eliminatorias, y la Copa América 2024 lo certifican, aunque, ha tenido varios altibajos.

En medio de estos baches, la preocupación de la fanaticada es notable, sobre todo por las últimas caídas ante Francia y Croacia, además de la cercanía del inicio del Mundial 2026.

Para mermar esta caída de forma, Colombia empieza a perfilar su nómina definitiva, con la ambición de mejorar su juego colectivo y demostrar su capacidad de ser favorito en este torneo.

Aun así, hay un nombre que ha empezado a tambalear en esta convocatoria y es el de ‘Juanfer’ Quintero. El colombiano sufrió una importante lesión recientemente en el recto anterior izquierdo.

Según reveló el periodista Diego Rueda en su cuenta de X, su recuperación sería de 3 semanas. Con estos tiempos, ‘Juanfer’ debería poder llegar a la Copa del Mundo, aunque deberá volver a ponerse a tono para la competencia.

Juan Fernando Quintero estará entre 3 y 4 semanas fuera por una molestia muscular en el recto anterior izquierdo. Se perderá el clásico entre River Plate y Boca Juniors este domingo. — Diego Rueda (@diegonoticia) April 17, 2026

Más noticias: ¿Dónde ver todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026? Canales con transmisión en directo

Esta afectación física es una alarma para la Selección Colombia, que continúa con evaluación a sus posibles convocados, también con jugadores al límite como es el caso de James Rodríguez o Yerry Mina.

Por el momento, el equipo ‘tricolor’ esperará la evolución física de ‘Juanfer’, pero la confianza es total para que pueda llegar a formar parte de la nómina ‘cafetera’.

Les recordamos que el Mundial de 2026 está pautado para dar inicio el próximo 11 de junio, mientras que el debut de Colombia se dará el 17 del mismo mes, cuando los dirigidos por Néstor Lorenzo se midan a Uzbekistán, en el puntapié inicial del máximo trofeo de naciones.