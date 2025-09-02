El último disco de Slash en Guns N’ Roses que le gustó a Axl: “debió haber salido antes de la banda”

Axl Rose y Slash han sido dos de las duplas más grandes en la historia de Guns N’ Roses y el rock. Este dúo cantante-guitarrista enamoró a muchos, gracias a un talento notable por parte de estos dos artistas.

Particularmente, el poder de ambos se apoderó de varias salas de grabación y escenarios alrededor del mundo entre los ’80’s y los ’90’s.

Más noticias: Las mejores canciones de Nirvana, Guns N’ Roses y System of a Down

Sin embargo, su relación protagonizó una dura enemistad que llevó a la salida de Slash de la banda. Pero, también a fuertes críticas por parte de Axl Rose por varios años.

El último disco de Slash que le gustó a Axl Rose en Guns N’ Roses

Axl Rose dejó varias frases críticas en contra de Slash y sus demás excompañeros por varios años. Este vocalista fue claro en varias ocasiones al expresar que no tenía a ninguno de ellos en buenos términos.

Sin embargo, uno de sus mayores focos de crítica era Slash. Al guitarrista llegó a incluso a catalogarlo como el ‘cáncer’ de Guns N’ Roses, por lo que era necesario extirparlo de la banda lo antes posible.

De hecho, el propio cantante llegó a asegurar que el último buen disco del guitarrista en Guns N’ Roses salió varios años antes de su partida.

De acuerdo con Axl Rose en un declaraciones para Spin en 2009, Slash debió haberse ido después de 1988 cuando la banda lanzó ‘GN’R Lies’.

Este EP incluyó éxitos de la talla de ‘Patience’. Según el cantante fue el último disco bueno de Slash en la banda, por lo que habría sido positivo buscar su salida.

Esto en su momento sorprendió a muchos, no solo por desnudar la clara enemistad entre Rose y el guitarrista, sino también por ignorar a un doble disco brillante como lo es el ‘Use Your Illusion’ de 1991.

En ese momento, el propio Axl aseguró que no había forma en que Slash y él volvieran a juntarse sobre un escenario.

Más noticias: 5 canciones de Guns N’ Roses que solo sus verdaderos fans se saben: éxitos inolvidables

Claramente esto fue dejado atrás por ambos famosos varios años atrás. En 2016 la banda decidió reconciliarse y reunir a 3 de sus fundadores, como lo son Rose, Slash y Duff McKagan.

Solo esa reconciliación permitirá que su público pueda verlos en vivo los próximos 7 y 11 de octubre, cuando la banda se presente en Medellín y Bogotá.