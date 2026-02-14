Ella es Meegan Hodges, el primer amor y pareja de Slash, guitarrista de Guns N’ Roses

Slash es uno de los guitarristas más grandes y reconocidos en la historia del rock. El talento y legado de este artista es innegable, y justo así se ha notado a lo largo de los años, gracias a varios éxitos brillantes.

Dicho músico ha sido capaz de enamorar a miles de fanáticos alrededor del mundo. Esto gracias a ritmos y estilos totalmente brillantes para el resto de la industria.

Sin embargo, un aspecto que pocos conocen de este guitarrista de sombrero y cabello rizado es su vida amorosa. Por ello, aquí les hablaremos sobre la que fue el primer amor de Slash, y también su pareja actual.

Ella es Meegan Hodges, pareja de Slash

Indudablemente, la década de los ’80’s fue una de las más determinantes en la vida de Slash. Este guitarrista empezó a demostrar su talento en aquella época, y lo hizo de manera indudable con Guns N’ Roses.

Esta agrupación dio un golpe sobre la mesa de la industria musical, y parte de la resonancia del impacto fue protagonizada por Slash, un guitarrista que imprimía sentimiento a sus sonidos.

Aquel momento fue el gran salto a la fama de este músico, pero, también fue el momento que conoció a Meegan Hodges, la mujer que hoy es su pareja.

Slash conoció a Meegan en 1989, y desde entonces empezaron a salir de manera esporádica. Sin embargo, esta relación se vio interrumpida por varios años.

Hodges se separó de Slash, y estuvo con Mark Knight, mientras que el guitarrista estuvo casado desde 2001 hasta 2014 con Perla Ferrar cuando esta relación empezó su proceso de separación.

En 2015, justo 1 año después de su separación, Slash volvió a reavivar su relación con Hodges, para acabar uniéndose en un vínculo que sigue vivo en la actualidad.

Meegan ha acompañado por años al guitarrista hasta formar una familia. De hecho, el propio guitarrista se ha encariñado con la familia que Hodges formó años atrás con Mark Knight.

Muestra de ello fue el luto que pasó Slash en finales de 2024, luego de que falleciera Lucy-Bleu Knight, hija de Hodges, e hijastra del guitarrista.

Sin dudas, esta ha sido una gran historia de amor. Por ello, Slash y Meegan Hodges son una de las parejas más icónicas en el mundo del rock.