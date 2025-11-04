El disco en vivo que inspiró a Slash y definió su estilo de guitarra: “fue un momento revelador”

Saul Hudson, más conocido como Slash, es una de las figuras más reconocidas del rock mundial. Guitarrista principal de Guns N’ Roses, su imagen se convirtió en un ícono de la música de los años 80 y 90.

Desde su debut con Appetite for Destruction (1987), la banda marcó una época con temas como Sweet Child O’ Mine, Paradise City y Welcome to the Jungle, canciones donde los solos de Slash se convirtieron en piezas fundamentales de la historia del rock.

Le puede interesar: El himno de Guns N’ Roses que Slash desearía que nunca hubiera existido; lo odia

A lo largo de su carrera, el músico británico-estadounidense ha desarrollado una trayectoria sólida más allá de Guns N’ Roses, participando en proyectos como Slash’s Snakepit, Velvet Revolver y su carrera solista junto a Myles Kennedy & The Conspirators.

Su estilo combina la crudeza del blues con la energía del rock clásico, algo que ha definido su manera de tocar y componer. En sus propias palabras, el formato en vivo es donde la música cobra su máxima autenticidad, especialmente cuando se trata de blues, un género que, según él, “debe sentirse en el momento”.

El disco en vivo que inspiró a Slash

En una reciente entrevista con Loudwire, Slash habló sobre su nuevo lanzamiento, Live at the S.E.R.P.E.N.T Festival, que saldrá el próximo 7 de noviembre. Este trabajo busca capturar la fuerza de su más reciente álbum de estudio, Orgy of the Damned, y transmitir la energía real de sus conciertos.

Grabado a partir de una sola presentación, el guitarrista explicó que el objetivo fue reflejar la espontaneidad y crudeza del directo, algo que siempre ha valorado desde joven.

Mire también: La legendaria banda que Slash homenajeó durante el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Durante la charla, Slash recordó el disco en vivo que marcó su formación musical fue Live at the Regal de B.B. King, grabado en 1964 en el Regal Theatre de Chicago. “Mi abuela me hizo escuchar ese disco, y ahí fue donde entendí de dónde venía toda la influencia de mis guitarras rockeras. Fue un momento revelador”, confesó.

Publicado en 1965, Live at the Regal es considerado uno de los álbumes de blues en vivo más influyentes de la historia. Además de Slash, guitarristas como Eric Clapton, John Mayer y Mark Knopfler han reconocido su impacto.