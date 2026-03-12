Soda Stereo vs Arctic Monkeys: vote AQUÍ en las eliminatorias del Mundial del Rock de Radioacktiva

Llegó el turno de Soda Stereo y los Arctic Monkeys en el Mundial del Rock de Radioacktiva. Luego de grandes resultados, continúan las eliminatorias en esta icónica competencia que enfrenta a gigantes del género.

En este caso es el turno para poder ver un enfrentamiento imperdible entre una banda histórica de Sudamérica, y otra de poderío internacional.

Los liderados por Gustavo Cerati dejaron un legado totalmente inigualable dentro de la industria musical, al punto de influenciar a otras agrupaciones legendarias del rock hispano.

Sin embargo, su contrincante tampoco se queda atrás. Los Arctic Monkeys han llegado a acumular miles de fanáticos alrededor de todo el mundo, gracias a su trayectoria.

Los enfrentamientos del 12 de marzo en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Este 12 de marzo habrá enfrentamientos imperdibles en el Mundial del Rock de Radioacktiva. Como ya les mencionamos, por un lado Soda Stereo se medirá a los Arctic Monkeys en un enfrentamiento brillante.

No obstante, este no será la única eliminatoria de este jueves. En esta misma competencia se enfrentarán Diamante Eléctrico, uno de los representantes de Colombia, y Bring Me The Horizon.

Este choque entre ambas agrupaciones prepara grandes emociones, en la que las fanaticadas de estas bandas podrán demostrar su profundo amor por estos colectivos.

Por el momento, la lista de los clasificados a la siguiente ronda del Mundial del Rock de Radioacktiva son:

Def Leppard (Inglaterra)

Muse (Inglaterra)

Los Prisioneros (Chile)

Don Tetto (Colombia)

Metallica (Estados Unidos)

Linkin Park (Estados Unidos)

Esta es la última tanda de enfrentamientos del lado izquierdo del cuadro. Luego de esto, comenzará una nueva parte de choques imperdibles.

Les recordamos que puede votar AQUÍ por su banda favorita, para apoyarla, y permitirle pasar a la próxima ronda de esta icónica competencia.