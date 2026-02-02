¿A qué hora se va a jugar el segundo tiempo de Millonarios vs. DIM? Así lo puede seguir en VIVO

El pasado domingo primero de febrero del 2026, el Estadio El Campín fue el escenario perfecto para recibir a Millonarios y al Deportivo Independiente Medellín en lo que sería la fecha cuatro de la Liga BetPlay 2026-1. Aunque había gran expectativa por todo lo que sería este juego, el cual terminó el primer tiempo con un resultado 0-0, en el segundo tiempo se empezaron a presentar algunos problemas.

Durante las últimas horas, se presentaron fuertes lluvias en la capital del país y, pese a que por unos minutos escampaba un poco, el agua volvía tan solo un tiempo después. Por eso, cuando se dio inicio al segundo tiempo, los capitanes de cada equipo pidieron detener el encuentro, por la fuerte tormenta que estaba cayendo en el estadio.

De hecho, después de que el árbitro revisara la cancha, quedó en evidencia que el balón no lograba rodar. Esperaron varios minutos para poder reanudar el juego, pero fue imposible, debido a la intensidad de la lluvia, que una hora después no cesaba en el campo de juego, el cual se encontraba lleno de charcos.

¿A qué hora se va a jugar el segundo tiempo de Millonarios vs. DIM?

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas en Bogotá no mejoraron pese a las horas, los presidentes de los equipos, los árbitros y la Dimayor tomaron la decisión de cancelar el encuentro deportivo. Aún restan 35 minutos para conocer quién será el gran ganador de este encuentro, así que el juego debe continuar en el minuto exacto en el que terminó.

Según se dio a conocer en las últimas horas en redes sociales, el encuentro deportivo se va a realizar HOY lunes dos de febrero del 2026. El partido va a continuar justo donde quedó, dará inicio a las 3:00 p.m. y las personas que tenían su entrada para el día de ayer podrán entrar hoy con una entrada que se les cargará en Quentro.

▶️ Millonarios FC informa que, por determinación de la Dimayor, el tiempo restante del partido frente al Medellín se jugará mañana lunes 2 de febrero en el estadio El Campín a las 3 de la tarde. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche pese a las… pic.twitter.com/O4luMIpyhO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 2, 2026

El partido fue programado para horas de la tarde, teniendo en cuenta que se presentaron lluvias durante toda la noche del domingo y la cancha necesita drenar toda el agua que quedó acumulada. Todo esto, con el fin de que el campo de juego se encuentre en condiciones óptimas para poder realizar el partido sin ningún problema y así, conocer al ganador de la fecha cuatro.

Además, la transmisión oficial del segundo tiempo de este encuentro deportivo, será por medio del canal WinSports+ por medio de su plan de suscripción paga.