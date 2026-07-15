Ayúdenos a elegir la mejor canción de rock en Colombia con Radioacktiva: Vote aquí
Vote AQUÍ por la mejor canción de rock en Colombia según sus sonidos y todo la forma en la que han marcado el género.
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En Radioacktiva, el planeta rock, queremos seguir mostrando que el rock es el género perfecto para cualquier ocasión, pero no solo eso, sino que hay diferentes canciones que, sin importar que su estreno fue hace mucho, siguen siendo de las más escuchadas. Sin embargo, en esta oportunidad, queremos su ayuda para elegir cuá es la mejor canción rock en Colombia.
El próximo lunes 20 de julio vamos a tener un importante especial desde las 4:00 p.m. y nuestros oyentes van a poder escuchar las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Pero serán ustedes los encargados de elegir esos éxitos que ustedes consideran que merecen estar en el listado oficial.
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Esta es la oportunidad perfecta para que apoye a su banda favorita y nos cuente los motivos por los que esta canción merece estar en el listado de la emisora del planeta rock en Colombia. Solo van a sonar las mejores 50, así que en sus manos está la playlist ideal que se va a escuchar este lunes festivo.
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Estas son las mejores canciones basados en una curaduría que hicieron en nuestro equipo de expertos en Radioacktiva:
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1. Kraken – Vestido de Cristal
2. Aterciopelados – Bolero Falaz
3. Ekhymosis – Solo
4. La Derecha – Ay Qué Dolor
5. 1280 Almas – Marinero
6. Estados Alterados – El Velo
7. Poligamia – Mi Generación
8. Pasaporte – Igor y Penélope
9. Bajo Tierra – El Pobre
10. La Pestilencia – Soldado Mutilado
11. Darkness – Metalero
12. Kronos – Fuego en mis Venas
13. SHIP – Cali Girls
14. I.R.A. – Lo que ustedes se merecen
15. Superlitio – Te Lastimé
16. Doctor Krápula – La Fuerza del Amor
17. Los de Adentro – Una Canción
18. The Mills – Amor Depredador
19. Don Tetto – Ha Vuelto a Suceder
20. Ciegos Sordomudos – Amores Invisibles
21. Diamante Eléctrico – Suéltame, Bogotá
22. Telebit – Doce Vientos
23. Oh’laville – Magia Negra
24. Revólver Plateado – Soy un Extraño
25. Armenia – El Tiempo
26. The Hall Effect – Become
27. El Sie7e – No Lo Ves
28. Seis Peatones – Con Las Manos
29. Ex3 – Mi Verdad
30. Sociedad Anonima – La Causa Nacional
31. Hora Local – Londres
32. Nepentes – Somos Violentos
33. Ultrageno – No Lo Se
34. Rocka – Vaciate
35. The Black Cat Bone – I Got My Mojo Working
36. Pornomotora – Izquierdo
37. V for Volume – Cheap Universe
38. Dominic – Adios Buenos Aires
39. El Sin Sentido – Lo Hacemos con Ritmo
40. Koyi k Utho – Demential State
41. Los Elefantes – Boca E Caiman
42. Neurosis – Verdun 1916
43. Agony – Pogota
44. K-93 – Actitud
45. Codigo Rojo – No se si tenga la suerte
46. Todo niño Paga – Como un Marica
47. Tr3sDeCorazon – ¿Que se yo?
48. PopCorn – Que puedo decir
49. Compañía ilimitada – Siloe
50. Masacre – Mas Alla Del Dolor.