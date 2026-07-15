Ayúdenos a elegir la mejor canción de rock en Colombia con Radioacktiva: Vote aquí

En Radioacktiva, el planeta rock, queremos seguir mostrando que el rock es el género perfecto para cualquier ocasión, pero no solo eso, sino que hay diferentes canciones que, sin importar que su estreno fue hace mucho, siguen siendo de las más escuchadas. Sin embargo, en esta oportunidad, queremos su ayuda para elegir cuá es la mejor canción rock en Colombia.

El próximo lunes 20 de julio vamos a tener un importante especial desde las 4:00 p.m. y nuestros oyentes van a poder escuchar las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Pero serán ustedes los encargados de elegir esos éxitos que ustedes consideran que merecen estar en el listado oficial.

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Esta es la oportunidad perfecta para que apoye a su banda favorita y nos cuente los motivos por los que esta canción merece estar en el listado de la emisora del planeta rock en Colombia. Solo van a sonar las mejores 50, así que en sus manos está la playlist ideal que se va a escuchar este lunes festivo.

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Vote AQUÍ por la mejor canción rock en Colombia

Estas son las mejores canciones basados en una curaduría que hicieron en nuestro equipo de expertos en Radioacktiva:

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1. Kraken – Vestido de Cristal

2. Aterciopelados – Bolero Falaz

3. Ekhymosis – Solo

4. La Derecha – Ay Qué Dolor

5. 1280 Almas – Marinero

6. Estados Alterados – El Velo

7. Poligamia – Mi Generación

8. Pasaporte – Igor y Penélope

9. Bajo Tierra – El Pobre

10. La Pestilencia – Soldado Mutilado

11. Darkness – Metalero

12. Kronos – Fuego en mis Venas

13. SHIP – Cali Girls

14. I.R.A. – Lo que ustedes se merecen

15. Superlitio – Te Lastimé

16. Doctor Krápula – La Fuerza del Amor

17. Los de Adentro – Una Canción

18. The Mills – Amor Depredador

19. Don Tetto – Ha Vuelto a Suceder

20. Ciegos Sordomudos – Amores Invisibles

21. Diamante Eléctrico – Suéltame, Bogotá

22. Telebit – Doce Vientos

23. Oh’laville – Magia Negra

24. Revólver Plateado – Soy un Extraño

25. Armenia – El Tiempo

26. The Hall Effect – Become

27. El Sie7e – No Lo Ves

28. Seis Peatones – Con Las Manos

29. Ex3 – Mi Verdad

30. Sociedad Anonima – La Causa Nacional

31. Hora Local – Londres

32. Nepentes – Somos Violentos

33. Ultrageno – No Lo Se

34. Rocka – Vaciate

35. The Black Cat Bone – I Got My Mojo Working

36. Pornomotora – Izquierdo

37. V for Volume – Cheap Universe

38. Dominic – Adios Buenos Aires

39. El Sin Sentido – Lo Hacemos con Ritmo

40. Koyi k Utho – Demential State

41. Los Elefantes – Boca E Caiman

42. Neurosis – Verdun 1916

43. Agony – Pogota

44. K-93 – Actitud

45. Codigo Rojo – No se si tenga la suerte

46. Todo niño Paga – Como un Marica

47. Tr3sDeCorazon – ¿Que se yo?

48. PopCorn – Que puedo decir

49. Compañía ilimitada – Siloe

50. Masacre – Mas Alla Del Dolor.