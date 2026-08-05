Más de 1200 músicos tocaron ‘The Emptiness Machine’ de Linkin Park EN VIVO: rompieron récord mundial y así sonó

‘The Emptiness Machine’ de Linkin Park es, sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos del rock en los últimos años. Esta canción marcó el gran regreso de la banda en 2024, y desde entonces se ha convertido en un himno para los ‘soldiers’ y demás fanáticos.

Este éxito goza de la potencia que siempre ha caracterizado a Linkin Park, y la fiereza de Emily Armstrong, quien ha demostrado un talento indudable desde su llegada a esta agrupación.

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Tal ha sido el éxito de esta canción que, de hecho, 1200 músicos se reunieron en Alemania para tocar esta canción al mismo tiempo, y aquí les mostramos como sonó.

Más de 1200 músicos se reunieron para tocar ‘The Emptiness Machine’ de Linkin Park

The Grand Jam se ha convertido en uno de los proyectos musicales más ambicisiosos de los últimos años. Este colectivo se encarga de reunir a cantidades enormes de músicos en escenarios enormes, para tocar éxitos históricos al unísono.

En sus conciertos, The Grand Jam ha presentado canciones icónicas como ‘The Final Countdown’, ‘Dancing Queen’ o ‘Don’t Stop Me Now’.

En su más reciente show el pasado 18 de julio, le llegó el turno a ‘The Emptiness Machine’, el gran éxito de Linkin Park. Esta canción fue tocada por más de 1200 músicos al unísono, desde el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

La banda publicó el video de esta canción en redes, y el éxito se hizo rápidamente viral. La potencia de Linkin Park estuvo presente en esta grabación, por lo que el resultado sorprendió a todos.

Como ya es característico, The Grand Jam mostró una gran sincronización al tocar esta pieza. Sin embargo, también resaltó por presentar un sonido armónico que, aun así, no abandonó las raíces del rock.

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Rompió récord mundial

Sin lugar a dudas, lograr este sonido con tantos músicos presentes es una gran hazaña. No obstante, esta grabación logró romper un histórico récord mundial.

La cantidad total de 1277 músicos presentes se conviertió en la banda de rock más grande en tocar en vivo en la historia. Claramente esto encantó a los amantes de The Grand Jam, pero también de Linkin Park.

Este es un nuevo hito para este proyecto, y también para la legendaria banda de Mike Shinoda, que vuelve a demostrar su legado musical.