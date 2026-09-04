Festival reunirá a Foo Fighters, Elton John, Avenged Sevenfold, TOP, BTH y más: ¿Cuándo y en dónde?

Foo Fighters, Avenged Sevenfold y Bring Me The Horizon se reunirán en un evento que estará totalmente imperdible. Estas agrupaciones llegarán para volver a encantar a todos sus fanáticos en una escenario frente a todos sus fanáticos.

Esto ocurrirá gracias a un evento imperdible que presentará un cartel histórico, y que contará con toda la atención de los fanáticos a nivel mundial.

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En caso de que sea un amante de los festivales, y de cada uno de estos grupos, aquí les contamos lo que debe saber sobre uno de los eventos más importantes de los próximos días.

Festival reunirá a Foo Fighters, Elton John, Avenged Sevenfold, TOP, BTH y más

El rock cuenta con una cantidad de figuras enorme en su haber. Este género ha presentado protagonistas imperdibles, que han enamorado tanto a sus fanáticos propios, como a los amantes de fesitvales enormes.

Uno de los festivales más grandes de este género es justamente el Rock In Rio. Este evento ha hecho historia con varias de sus ediciones.

En este 2026 no será la excepción, y lo hará con bandas de la talla de Foo Fighters, Elton John y más figuras brillantes en el escenario.

El cartel completo se presenta de la siguiente manera:

Foo Fighters (Headliner)

Rise Against

The Hives

Nova Twins

Steve Angello, Giu x Carola, ATKÖ, Cat Dealers

Avenged Sevenfold (Headliner)

Bring Me The Horizon

MGK (Machine Gun Kelly)

Calvin Harris (Headliner)

Black Eyed Peas

Nelly

Barão Vermelho (Encontro Formação Original Convida Fernando Magalhães)

Elton John (Headliner)

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Stray Kids (Headliner)

Alok – Keep Art Human

Hwasa

Nexz

Maroon 5 (Headliner)

Demi Lovato

J Balvin

Twenty One Pilots (Headliner)

Halsey

Lola Young

Estos artistas brillarán en la tarima con fechas que ocurrirán los días 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre, en un evento totalmente imperdible para los fans.

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El escenario estará presente desde el Parque Olímpico de Barra da Tijuca, con una presencia en el oeste de Río de Janeiro, ciudad que vibrará con estos artistas.

Indudablemente este evento será uno de los más grandes de la industria, con una presentación imperdible para los verdaderos amantes del rock tanto en la actualidad, como en los últimos años.