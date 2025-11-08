Esta fue la única condición que puso Emily Armstrong para ser parte de Linkin Park

Después de siete años de silencio, Linkin Park regresó oficialmente a los escenarios en septiembre de 2024, marcando uno de los retornos más esperados en la música contemporánea. La banda, que detuvo su actividad tras la muerte de Chester Bennington en 2017, inició su nueva etapa con la gira mundial From Zero World Tour, cuyo primer concierto se realizó el 11 de septiembre de 2024 en Los Ángeles.

Este regreso no solo representó un homenaje al legado de Bennington, sino también el comienzo de una nueva era con Emily Armstrong como vocalista principal. Conocida por su trabajo en la banda Dead Sara, Armstrong ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes han destacado su fuerza escénica y su capacidad para aportar un sonido fresco sin alejarse del espíritu original del grupo.

A lo largo de los últimos meses, Linkin Park ha recorrido distintas ciudades del mundo, consolidando su regreso con una gira que mezcla los grandes clásicos de su discografía con nuevas canciones que anuncian el futuro creativo de la banda. En Latinoamérica, uno de los momentos más destacados fue su presentación en Bogotá, el pasado 25 de octubre de 2025, donde miles de asistentes pudieron ver por primera vez a la nueva formación en vivo.

La única condición de Emily Armstrong para unirse a Linkin Park

En una entrevista con Recitales en Argentina (citada por Ultimate Guitar), Mike Shinoda reveló que Emily Armstrong puso una sola condición antes de aceptar formar parte de Linkin Park: no intentar imitar a Chester Bennington.

Según Shinoda, desde el primer contacto quedó claro que la nueva vocalista no quería “reemplazar” a Chester, sino construir una identidad propia dentro de la banda.

“Trabaja muy duro y hace un gran trabajo con estas canciones. Lo más importante es que no intenta imitar a Chester. Eso es lo mejor”, explicó Shinoda. “Si estuviéramos en el escenario con alguien que fingiera ser él, sería muy raro. Nuestra banda necesita tener su propia identidad, y eso nos permite crear música nueva que suena fresca”.

Esa decisión marcó la dirección artística del grupo en esta nueva etapa. Lejos de intentar replicar el pasado, Linkin Park ha apostado por evolucionar su sonido y mantener viva su esencia, respetando la memoria de Bennington mientras avanza hacia el futuro con autenticidad y renovada energía.