Las 10 ciudades del mundo en las que más se escucha Linkin Park: ¿En qué puesto está Bogotá?

Linkin Park es una de las bandas más grandes de la historia. Esta agrupación ha demostrado gran éxito desde sus inicios en la industria, de la mano de Mike Shinoda y Chester Bennington, acompañados por grandes talentos.

Desde su regreso en el 2024 su popularidad ha crecido de manera notable, gracias al talento de Emily Armstrong, y la presencia de cada vez más fanáticos que se unen a la pasión por esta banda.

Muestra de ello es el crecimiento en cifras de Linkin Park en plataformas digitales, y por ello, les hablaremos en este caso sobre las 10 ciudades en las que más se escucha esta banda.

Las 10 ciudades en las que más se escucha Linkin Park

La pasión por Linkin Park es mundial. Miles de personas disfrutan de la música de esta brillante banda de nu metal, tanto en lo que se refiere a lanzamientos antiguos, como a sus últimos éxitos.

Esto se ha demostrado en los shows que protagoniza la banda alrededor del mundo, pero, también en la gran cantidad de reproducciones que tienen sus éxitos en plataformas digitales.

De hecho, recientemente, YouTube, una de ellas publicó los charts globales de cientso de artistas, e incluso, en un apartado especial se puede las ciudades en las que son más escuchados.

En el caso de Linkin Park, sus canciones principales en el último año son: ‘Numb’, ‘In The End’, ‘The Emptiness Machine’, ‘What I’ve Done’ y ‘Somewhere I Belong’.

Por otro lado, las ciudades donde son más escuchados, con cantidad de vistas en total en el último año, son las siguientes:

1- Sao Paulo, Brasil – 52,1 millones de vistas

2- Bangkok, Tailandia – 50,8 millones de vistas

3- Ciudad de México – 40,6 millones de vistas

4- Santiago de Chile – 40,1 millones de vistas

5- Lima, Perú – 38,3 millones de vistas

6- Jakarta, Indonesia – 36,7 millones de vistas

7- Paris, Francia – 33 millones de vistas

8- Buenos Aires, Argentina – 28,8 millones de vistas

9- Kuala Lumpur, Malasia – 28,8 millones de vistas

10- Bogotá, Colombia – 27,9 millones de vistas

Esto demuestra el amor por Linkin Park en el mundo, y por supuesto, en Bogotá, Colombia, donde la banda se presentará el próximo 25 de octubre, desde el escenario del Vive Claro.